https://ria.ru/20240806/dron-1964324481.html

В Белгородской области мирный житель погиб при атаке украинского дрона

В Белгородской области мирный житель погиб при атаке украинского дрона - РИА Новости, 06.08.2024

В Белгородской области мирный житель погиб при атаке украинского дрона

Житель Белгородской области погиб при атаке украинского беспилотника на его машину, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:35

2024-08-06T09:35

2024-08-06T10:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Житель Белгородской области погиб при атаке украинского беспилотника на его машину, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. К огромному горю, погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков", — написал он.Губернатор выразил соболезнования всем его родным и близким.По информации Минобороны, с 07:00 до 08:30 системы ПВО сбили над территорией Белгородской области девять украинских беспилотников.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. Как заявлял президент Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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вооруженные силы украины, белгородская область