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Операторы БПЛА довели сдавшегося солдата ВСУ до позиций ВС России - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 06.08.2024 (обновлено: 05:23 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/dron-1964302777.html
Операторы БПЛА довели сдавшегося солдата ВСУ до позиций ВС России
Операторы БПЛА довели сдавшегося солдата ВСУ до позиций ВС России - РИА Новости, 06.08.2024
Операторы БПЛА довели сдавшегося солдата ВСУ до позиций ВС России
Операторы БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" проводили до своих позиций сдавшегося в плен солдата ВСУ РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T05:02
2024-08-06T05:23
специальная военная операция на украине
россия
феодосия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" проводили до своих позиций сдавшегося в плен солдата ВСУ в районе населенного Вербовое на запорожском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. Как пояснили в Минобороны, операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии обнаружили в блиндаже одного из опорных пунктов военнослужащего ВСУ, который пытался укрыться от артиллерии и ударных беспилотников. "После сброса в блиндаж боеприпаса солдат ВСУ получил легкую контузию, был обескуражен и принял решение сложить оружие, выйдя с поднятыми вверх руками. Обращаясь к оператору российского квадрокоптера не делать повторный сброс боеприпаса на него, противник сдался в плен. Впоследствии под контролем расчета БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ украинский пленный был направлен в сторону передовых позиций крымских десантников, где его приняли наши подразделения закрепления", — говорится в сообщении.
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россия, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Феодосия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Операторы БПЛА довели сдавшегося солдата ВСУ до позиций ВС России

МО: операторы БПЛА проводили до своих позиций сдавшегося в плен солдата ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" проводили до своих позиций сдавшегося в плен солдата ВСУ в районе населенного Вербовое на запорожском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
Как пояснили в Минобороны, операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии обнаружили в блиндаже одного из опорных пунктов военнослужащего ВСУ, который пытался укрыться от артиллерии и ударных беспилотников.
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"После сброса в блиндаж боеприпаса солдат ВСУ получил легкую контузию, был обескуражен и принял решение сложить оружие, выйдя с поднятыми вверх руками. Обращаясь к оператору российского квадрокоптера не делать повторный сброс боеприпаса на него, противник сдался в плен. Впоследствии под контролем расчета БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ украинский пленный был направлен в сторону передовых позиций крымских десантников, где его приняли наши подразделения закрепления", — говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФеодосияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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