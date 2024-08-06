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Операторы БПЛА довели сдавшегося солдата ВСУ до позиций ВС России

Операторы БПЛА довели сдавшегося солдата ВСУ до позиций ВС России - РИА Новости, 06.08.2024

Операторы БПЛА довели сдавшегося солдата ВСУ до позиций ВС России

Операторы БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" проводили до своих позиций сдавшегося в плен солдата ВСУ РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:02

2024-08-06T05:02

2024-08-06T05:23

специальная военная операция на украине

россия

феодосия

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воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" проводили до своих позиций сдавшегося в плен солдата ВСУ в районе населенного Вербовое на запорожском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. Как пояснили в Минобороны, операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии обнаружили в блиндаже одного из опорных пунктов военнослужащего ВСУ, который пытался укрыться от артиллерии и ударных беспилотников. "После сброса в блиндаж боеприпаса солдат ВСУ получил легкую контузию, был обескуражен и принял решение сложить оружие, выйдя с поднятыми вверх руками. Обращаясь к оператору российского квадрокоптера не делать повторный сброс боеприпаса на него, противник сдался в плен. Впоследствии под контролем расчета БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ украинский пленный был направлен в сторону передовых позиций крымских десантников, где его приняли наши подразделения закрепления", — говорится в сообщении.

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россия, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность