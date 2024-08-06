https://ria.ru/20240806/donetsk-1964506218.html

При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница

При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.08.2024

При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:49

2024-08-06T19:49

2024-08-06T19:49

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города на улице Алеутской получила ранения женщина 1986 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Кулемзин отметил, что пострадавшая госпитализирована с осколочным ранением. Представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ с 17.15 по 17.35 выпустили по этому району шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

россия

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, происшествия