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При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.08.2024
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:49
2024-08-06T19:49
2024-08-06T19:49
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города на улице Алеутской получила ранения женщина 1986 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Кулемзин отметил, что пострадавшая госпитализирована с осколочным ранением. Представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ с 17.15 по 17.35 выпустили по этому району шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала женщина