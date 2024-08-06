https://ria.ru/20240806/dnr-1964447546.html

В ДНР прошли мероприятия, посвященные 10-летию гибели фотокора Стенина

В ДНР прошли мероприятия, посвященные 10-летию гибели фотокора Стенина - РИА Новости, 06.08.2024

В ДНР прошли мероприятия, посвященные 10-летию гибели фотокора Стенина

Мероприятия, посвященные 10-летию гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина и погибших вместе с ним мирных жителей состоялись в ДНР,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:44

2024-08-06T15:44

2024-08-06T15:44

украина

андрей стенин

гибель андрея стенина

донецкая народная республика

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СНЕЖНОЕ (ДНР), 6 авг - РИА Новости. Мероприятия, посвященные 10-летию гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина и погибших вместе с ним мирных жителей состоялись в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости. Траурные мероприятия начались в школе, которая носит имя Стенина, в посёлке Горняцкий. Школа находится в трех километрах от места его гибели. На траурную линейку собрались ученики школы. Из 89 учеников школы семеро за последние годы лишились своих отцов, которые погибли в ходе боевых действий. "Ваша школа носит имя героя, героя современности. Вы изучаете в школе историю, события, которые вас удивляют, восхищают. Но, к сожалению, мы столкнулись с реальностью, и в этом времени, в нашей современности вы узнаете подвиги нынешних людей", - заявила, обращаясь к ученикам, замглавы районной администрации Снежного Виктория Заливадная. Она отметила, что Стенина отличали такие качества, как честность и смелость. "Он отдал свою жизнь за правду", - добавила она. Затем мероприятия продолжились на месте гибели Стенина и других местных жителей, которые были расстреляны из засады украинскими боевиками 5-6 августа 2014 года. На это место на трассе, соединяющей Снежное и границу Ростовской области, по традиции приезжают мирные жители, ставшие свидетелями и участниками тех событий. Многие их них потеряли близких родственников или даже пострадали сами. "Мой муж погиб на месте, получив ранение в грудь. У меня были ранены ноги, но я доползла до ближайшей деревни Пересыпь, где меня спасли простые люди", - рассказала собравшимся жительница Снежного по имени Мария. Целую неделю ее выхаживали жители Пересыпи, пока боевые действия в этом районе не закончились, после чего родственники смогли ее забрать. Шестого августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий близ города Снежное в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки - до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие страны и регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества. Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что следователи продолжают расследовать дело об убийстве Стенина. В ходе следственных действий было установлено, что к этому преступлению причастны представители украинских вооруженных формирований. Лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением украинского флага, а рядом с ними находилась военная техника Национальной гвардии Украины.

https://ria.ru/20240806/oon-1964297611.html

https://ria.ru/20240806/stenin-1963474654.html

https://ria.ru/20240806/stenin-1964107136.html

https://ria.ru/20240806/konkurs-1964251365.html

https://ria.ru/20240806/stenin-1964356317.html

украина

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украина, андрей стенин, гибель андрея стенина, донецкая народная республика