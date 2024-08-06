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Российские войска начали зажимать Торецк в клещи, сообщили в ДНР - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 06.08.2024 (обновлено: 17:04 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/dnr-1964431493.html
Российские войска начали зажимать Торецк в клещи, сообщили в ДНР
Российские войска начали зажимать Торецк в клещи, сообщили в ДНР - РИА Новости, 06.08.2024
Российские войска начали зажимать Торецк в клещи, сообщили в ДНР
Российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:12
2024-08-06T17:04
специальная военная операция на украине
торецк
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.&quot;В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города&quot;, — сказал он.По словам Кимаковского, бойцы штурмуют город не в лоб, а справа и слева, то есть зажимают его в клещи.Украинские войска сейчас удерживают укрепрайон в районе шахты "Северная", добавил советник главы ДНР.Он отметил, что российские военные успешно продвигаются на этом направлении, иногда по несколько километров в день."Я думаю, что в ближайшее время мы будем слышать о серьезных боях в самом городе. И я думаю, что в ближайшее время мы освободим этот населенный пункт &lt;…&gt; это будет такой очень хороший успех этого лета", — заключил он.Как следует из сводки Минобороны, за минувшие сутки группировка "Центр" освободила село Тимофеевка в ДНР и заняла более выгодные рубежи в районах Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки. ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра" примерно 355 солдат, американский бронетранспортер М113, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
https://ria.ru/20240806/vsu-1964323763.html
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торецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Торецк, Донецкая Народная Республика
Российские войска начали зажимать Торецк в клещи, сообщили в ДНР

Советник главы ДНР: Торецк зажимается в клещи

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«

"В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города", — сказал он.

Торецк (в 2016 году украинские власти так переименовали Дзержинск) — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие Торецка облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке ВСУ в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.

По словам Кимаковского, бойцы штурмуют город не в лоб, а справа и слева, то есть зажимают его в клещи.
Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонТорецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Украинские войска сейчас удерживают укрепрайон в районе шахты "Северная", добавил советник главы ДНР.
Он отметил, что российские военные успешно продвигаются на этом направлении, иногда по несколько километров в день.
«
"Я думаю, что в ближайшее время мы будем слышать о серьезных боях в самом городе. И я думаю, что в ближайшее время мы освободим этот населенный пункт <…> это будет такой очень хороший успех этого лета", — заключил он.
Как следует из сводки Минобороны, за минувшие сутки группировка "Центр" освободила село Тимофеевка в ДНР и заняла более выгодные рубежи в районах Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки. ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра" примерно 355 солдат, американский бронетранспортер М113, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
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Специальная военная операция на УкраинеТорецкДонецкая Народная Республика
 
 
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