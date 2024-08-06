https://ria.ru/20240806/dnr-1964431493.html

Российские войска начали зажимать Торецк в клещи, сообщили в ДНР

Российские войска начали зажимать Торецк в клещи, сообщили в ДНР - РИА Новости, 06.08.2024

Российские войска начали зажимать Торецк в клещи, сообщили в ДНР

Российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:12

2024-08-06T15:12

2024-08-06T17:04

специальная военная операция на украине

торецк

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города", — сказал он.По словам Кимаковского, бойцы штурмуют город не в лоб, а справа и слева, то есть зажимают его в клещи.Украинские войска сейчас удерживают укрепрайон в районе шахты "Северная", добавил советник главы ДНР.Он отметил, что российские военные успешно продвигаются на этом направлении, иногда по несколько километров в день."Я думаю, что в ближайшее время мы будем слышать о серьезных боях в самом городе. И я думаю, что в ближайшее время мы освободим этот населенный пункт <…> это будет такой очень хороший успех этого лета", — заключил он.Как следует из сводки Минобороны, за минувшие сутки группировка "Центр" освободила село Тимофеевка в ДНР и заняла более выгодные рубежи в районах Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки. ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра" примерно 355 солдат, американский бронетранспортер М113, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".

https://ria.ru/20240806/vsu-1964323763.html

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торецк, донецкая народная республика