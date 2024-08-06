Российские войска начали зажимать Торецк в клещи, сообщили в ДНР
Советник главы ДНР: Торецк зажимается в клещи
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
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"В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города", — сказал он.
Торецк (в 2016 году украинские власти так переименовали Дзержинск) — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие Торецка облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке ВСУ в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
По словам Кимаковского, бойцы штурмуют город не в лоб, а справа и слева, то есть зажимают его в клещи.
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Украинские войска сейчас удерживают укрепрайон в районе шахты "Северная", добавил советник главы ДНР.
Он отметил, что российские военные успешно продвигаются на этом направлении, иногда по несколько километров в день.
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"Я думаю, что в ближайшее время мы будем слышать о серьезных боях в самом городе. И я думаю, что в ближайшее время мы освободим этот населенный пункт <…> это будет такой очень хороший успех этого лета", — заключил он.
Как следует из сводки Минобороны, за минувшие сутки группировка "Центр" освободила село Тимофеевка в ДНР и заняла более выгодные рубежи в районах Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки. ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра" примерно 355 солдат, американский бронетранспортер М113, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".