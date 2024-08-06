Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл подробности дела экс-начальника вещевого управления Минобороны - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 06.08.2024 (обновлено: 14:14 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/demchik-1964398212.html
СК раскрыл подробности дела экс-начальника вещевого управления Минобороны
СК раскрыл подробности дела экс-начальника вещевого управления Минобороны - РИА Новости, 06.08.2024
СК раскрыл подробности дела экс-начальника вещевого управления Минобороны
Следствие считает, что полковник запаса Владимир Демчик, до апреля 2018 года занимавший должность начальника вещевого управления Минобороны России, весной 2017... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:46
2024-08-06T14:14
происшествия
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fac9b865706e2ede5092506e50602850.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следствие считает, что полковник запаса Владимир Демчик, до апреля 2018 года занимавший должность начальника вещевого управления Минобороны России, весной 2017 года получил взятку в размере 4 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. Отмечается, что военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. "Установлено, что полковник запаса Демчик до апреля 2018 года занимал должность начальника вещевого управления Минобороны России. Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере четырех миллионов рублей", - сказала она. По данным следствия, в 2017-2018 годах организация, представитель которой дал взятку Демчику, привлекалась для исполнения госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС РФ. "В указанный период с ней было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 миллионов рублей", - рассказала Петренко. По ее словам, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946264892.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_d986f099c395de6873a86ef5732485b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл подробности дела экс-начальника вещевого управления Минобороны

СК: полковник запаса Демчик весной 2017 года получил взятку в 4 миллиона рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль СК России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следствие считает, что полковник запаса Владимир Демчик, до апреля 2018 года занимавший должность начальника вещевого управления Минобороны России, весной 2017 года получил взятку в размере 4 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Отмечается, что военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
«
"Установлено, что полковник запаса Демчик до апреля 2018 года занимал должность начальника вещевого управления Минобороны России. Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере четырех миллионов рублей", - сказала она.
По данным следствия, в 2017-2018 годах организация, представитель которой дал взятку Демчику, привлекалась для исполнения госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС РФ. "В указанный период с ней было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 миллионов рублей", - рассказала Петренко.
По ее словам, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.
Лева Мартиросян — взяткодатель, фигурант по делу экс-начальника Восьмого управления Генштаба ВС России Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Фигуранту дела о взятке Кузнецову принадлежат два отеля в Краснодаре
15 мая, 20:02
 
ПроисшествияРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала