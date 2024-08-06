https://ria.ru/20240806/demchik-1964398212.html

СК раскрыл подробности дела экс-начальника вещевого управления Минобороны

СК раскрыл подробности дела экс-начальника вещевого управления Минобороны - РИА Новости, 06.08.2024

СК раскрыл подробности дела экс-начальника вещевого управления Минобороны

Следствие считает, что полковник запаса Владимир Демчик, до апреля 2018 года занимавший должность начальника вещевого управления Минобороны России, весной 2017... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:46

2024-08-06T13:46

2024-08-06T14:14

происшествия

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следствие считает, что полковник запаса Владимир Демчик, до апреля 2018 года занимавший должность начальника вещевого управления Минобороны России, весной 2017 года получил взятку в размере 4 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. Отмечается, что военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. "Установлено, что полковник запаса Демчик до апреля 2018 года занимал должность начальника вещевого управления Минобороны России. Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере четырех миллионов рублей", - сказала она. По данным следствия, в 2017-2018 годах организация, представитель которой дал взятку Демчику, привлекалась для исполнения госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС РФ. "В указанный период с ней было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 миллионов рублей", - рассказала Петренко. По ее словам, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.

https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946264892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)