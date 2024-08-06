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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:51 06.08.2024 (обновлено: 20:15 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/delo-1964506616.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область - РИА Новости, 06.08.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:51
2024-08-06T20:15
специальная военная операция на украине
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
александр бастрыкин
россия
украина
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.Во вторник Курская область подверглась массированным атакам со стороны Украины."Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. Представители украинских вооруженных формирований сегодня совершили нападение на приграничные населенные пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.Также в СК РФ подчеркнули, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений.
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Кадры поражения военной техники ВСУ
Кадры поражения военной техники ВСУ
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курская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, александр бастрыкин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Украина
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область

СК РФ: Бастрыкин поручил завести дело после нападения на Курскую область

© Фото : Пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Во вторник Курская область подверглась массированным атакам со стороны Украины.
"Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. Представители украинских вооруженных формирований сегодня совершили нападение на приграничные населенные пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Также в СК РФ подчеркнули, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений.
Последствия обстрела Курской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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Вчера, 20:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияУкраина
 
 
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