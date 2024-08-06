https://ria.ru/20240806/delo-1964506616.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область - РИА Новости, 06.08.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:51
2024-08-06T19:51
2024-08-06T20:15
специальная военная операция на украине
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
александр бастрыкин
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:284:2794:1856_1920x0_80_0_0_70feb3faa5a1844f21a36c5349cbe046.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.Во вторник Курская область подверглась массированным атакам со стороны Украины."Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. Представители украинских вооруженных формирований сегодня совершили нападение на приграничные населенные пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.Также в СК РФ подчеркнули, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений.
https://ria.ru/20240806/kursk-1964507301.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b54d46393c2845d5f482a0fe0b8a5b91.jpg
Кадры поражения военной техники ВСУ
Кадры поражения военной техники ВСУ
2024-08-06T19:51
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, александр бастрыкин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Украина
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область
СК РФ: Бастрыкин поручил завести дело после нападения на Курскую область
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Во вторник Курская область подверглась массированным атакам со стороны Украины
.
"Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. Представители украинских вооруженных формирований сегодня совершили нападение на приграничные населенные пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Также в СК РФ подчеркнули, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений.