https://ria.ru/20240806/delo-1964506616.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область - РИА Новости, 06.08.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:51

2024-08-06T19:51

2024-08-06T20:15

специальная военная операция на украине

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

александр бастрыкин

россия

украина

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.Во вторник Курская область подверглась массированным атакам со стороны Украины."Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. Представители украинских вооруженных формирований сегодня совершили нападение на приграничные населенные пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.Также в СК РФ подчеркнули, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений.

https://ria.ru/20240806/kursk-1964507301.html

курская область

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курская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, александр бастрыкин, россия, украина