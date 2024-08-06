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СК завел дело после падения подростка с крыши школы под Калининградом - РИА Новости, 06.08.2024
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19:46 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/delo-1964505595.html
СК завел дело после падения подростка с крыши школы под Калининградом
СК завел дело после падения подростка с крыши школы под Калининградом - РИА Новости, 06.08.2024
СК завел дело после падения подростка с крыши школы под Калининградом
Уголовное дело возбуждено после падения подростка с крыши строящейся школы в Гурьевском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:46
2024-08-06T19:46
россия
гурьевский район
происшествия
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения подростка с крыши строящейся школы в Гурьевском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. По версии следствия, несовершеннолетний упал с крыши строящегося здания общеобразовательной школы в поселке Луговое через вентиляционную шахту на пол второго этажа, с множественными травмами госпитализирован в лечебное учреждение. Как установлено, потерпевший работал на строительном объекте без официального оформления трудовых отношений. "Гурьевским межрайонным следственным отделом по факту получения травм 14-летним подростком на строительном объекте в поселке Луговое Гурьевского муниципального округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении. По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и установление лица, которое будет привлечено в качестве обвиняемого.
https://ria.ru/20240729/ufa-1962778674.html
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россия
гурьевский район
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россия, гурьевский район, происшествия, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Гурьевский район, Происшествия, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после падения подростка с крыши школы под Калининградом

СК завел дело после падения подростка с крыши строящейся школы под Калининградом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения подростка с крыши строящейся школы в Гурьевском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
По версии следствия, несовершеннолетний упал с крыши строящегося здания общеобразовательной школы в поселке Луговое через вентиляционную шахту на пол второго этажа, с множественными травмами госпитализирован в лечебное учреждение. Как установлено, потерпевший работал на строительном объекте без официального оформления трудовых отношений.
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"Гурьевским межрайонным следственным отделом по факту получения травм 14-летним подростком на строительном объекте в поселке Луговое Гурьевского муниципального округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении.
По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и установление лица, которое будет привлечено в качестве обвиняемого.
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