https://ria.ru/20240806/delo-1964505595.html

СК завел дело после падения подростка с крыши школы под Калининградом

СК завел дело после падения подростка с крыши школы под Калининградом - РИА Новости, 06.08.2024

СК завел дело после падения подростка с крыши школы под Калининградом

Уголовное дело возбуждено после падения подростка с крыши строящейся школы в Гурьевском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:46

2024-08-06T19:46

2024-08-06T19:46

россия

гурьевский район

происшествия

калининград

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения подростка с крыши строящейся школы в Гурьевском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. По версии следствия, несовершеннолетний упал с крыши строящегося здания общеобразовательной школы в поселке Луговое через вентиляционную шахту на пол второго этажа, с множественными травмами госпитализирован в лечебное учреждение. Как установлено, потерпевший работал на строительном объекте без официального оформления трудовых отношений. "Гурьевским межрайонным следственным отделом по факту получения травм 14-летним подростком на строительном объекте в поселке Луговое Гурьевского муниципального округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении. По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и установление лица, которое будет привлечено в качестве обвиняемого.

https://ria.ru/20240729/ufa-1962778674.html

https://ria.ru/20240726/malchik-1962290907.html

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россия, гурьевский район, происшествия, калининград, следственный комитет россии (ск рф)