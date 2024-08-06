https://ria.ru/20240806/delo-1964301311.html

К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек

К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек - РИА Новости, 06.08.2024

К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек

Содержимое шести банковских ячеек приобщили к делу о поставке сухпайков в российскую армию, в котором фигурирует бывший замминистра обороны РФ генерал армии... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T04:12

2024-08-06T04:12

2024-08-06T04:12

происшествия

россия

дмитрий булгаков

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Содержимое шести банковских ячеек приобщили к делу о поставке сухпайков в российскую армию, в котором фигурирует бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и руководители ряда компаний, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. ФСБ и СК сообщали в июле, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. Топ-менеджмент АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) был арестован 20 апреля. По словам собеседника агентства, в рамках уголовного дела по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере было арестованы имущество, которое находится в банковских ячейках одного из фигурантов. "Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять", - сказал он.

https://ria.ru/20240801/ao-1963344786.html

https://ria.ru/20240801/sledstvie-1963475222.html

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происшествия, россия, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело экс-замминистра обороны булгакова