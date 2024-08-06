https://ria.ru/20240806/delo-1964298742.html

Фигуранты дела о махинациях в парке "Патриот" сотрудничают со следствием

Фигуранты дела о махинациях в парке "Патриот" сотрудничают со следствием - РИА Новости, 06.08.2024

Фигуранты дела о махинациях в парке "Патриот" сотрудничают со следствием

Глава парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T03:27

2024-08-06T03:27

2024-08-06T03:29

происшествия

россия

дело о хищениях в парке "патриот"

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров, которые проходят фигурантами по делу о мошенничестве, сотрудничают со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием", — сказал собеседник агентства. Ранее в 235-м гарнизонном военном суде сообщили РИА Новости, что директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был арестован 3 августа. По этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра "Патриот". Точная сумма ущерба пока не известна, но уже превышает 40 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240806/uscherb-1964294267.html

https://ria.ru/20240805/patriot-1964182170.html

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происшествия, россия, дело о хищениях в парке "патриот"