СК возбудил дело после подтоплений улиц в Дальнереченске
СК возбудил дело после подтоплений улиц в приморском Дальнереченске
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту подтопления улиц в Дальнереченске Приморского края, сообщает СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту подтопления улиц Солнечная, Фабричная и Гоголя в Дальнереченске (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, подтопление 6 августа произошло в результате "ненадлежащего выполнения обязанностей должностными лицами администрации Дальнереченского городского округа", что причинило крупный ущерб жителям.
Во вторник прокуратура организовала проверку по факту возможной халатности чиновников, в результате которой в приморском Дальнереченске произошел прорыв защитной земляной насыпи, подтоплены восемь домов. По данным ведомства, ещё 40 домов находятся под угрозой подтопления. В минГОЧС региона РИА Новости уточнили, что пострадавших нет, каменная основа дамбы не повреждена.
В понедельник губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в Дальнереченске укрепляют дамбу на фоне угрозы продолжающегося из-за сильных дождей подъема воды в реках. Во вторник правительство Приморья сообщило, что из-за продолжающегося подъема уровня реки Малиновка возникла опасность подтопления 50 домов в микрорайоне "Мясокомбинат". Местными властями совместно с полицией организована эвакуация жителей микрорайона. В город направлены дополнительные силы спасателей с плавсредствами и техникой.
На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на вторник, от транспортного сообщения отрезано 12 населенных пунктов. По информации МЧС России на утро вторника, ливни подтопили три жилых дома и 535 приусадебных участков.