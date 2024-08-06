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СК возбудил дело после подтоплений улиц в Дальнереченске - РИА Новости, 06.08.2024
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15:27 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/delo--1964440826.html
СК возбудил дело после подтоплений улиц в Дальнереченске
СК возбудил дело после подтоплений улиц в Дальнереченске - РИА Новости, 06.08.2024
СК возбудил дело после подтоплений улиц в Дальнереченске
Следователи возбудили уголовное дело по факту подтопления улиц в Дальнереченске Приморского края, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:27
2024-08-06T15:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
олег кожемяко
дальнереченск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту подтопления улиц в Дальнереченске Приморского края, сообщает СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело по факту подтопления улиц Солнечная, Фабричная и Гоголя в Дальнереченске (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, подтопление 6 августа произошло в результате "ненадлежащего выполнения обязанностей должностными лицами администрации Дальнереченского городского округа", что причинило крупный ущерб жителям. Во вторник прокуратура организовала проверку по факту возможной халатности чиновников, в результате которой в приморском Дальнереченске произошел прорыв защитной земляной насыпи, подтоплены восемь домов. По данным ведомства, ещё 40 домов находятся под угрозой подтопления. В минГОЧС региона РИА Новости уточнили, что пострадавших нет, каменная основа дамбы не повреждена. В понедельник губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в Дальнереченске укрепляют дамбу на фоне угрозы продолжающегося из-за сильных дождей подъема воды в реках. Во вторник правительство Приморья сообщило, что из-за продолжающегося подъема уровня реки Малиновка возникла опасность подтопления 50 домов в микрорайоне "Мясокомбинат". Местными властями совместно с полицией организована эвакуация жителей микрорайона. В город направлены дополнительные силы спасателей с плавсредствами и техникой. На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на вторник, от транспортного сообщения отрезано 12 населенных пунктов. По информации МЧС России на утро вторника, ливни подтопили три жилых дома и 535 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240804/buryatiya-1963931989.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег кожемяко, дальнереченск, следственный комитет россии (ск рф), россия, приморский край, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Олег Кожемяко, Дальнереченск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Приморский край, Происшествия
СК возбудил дело после подтоплений улиц в Дальнереченске

СК возбудил дело после подтоплений улиц в приморском Дальнереченске

© Фото : Прокуратура Приморского краяПоследствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске
Последствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края
Последствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту подтопления улиц в Дальнереченске Приморского края, сообщает СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту подтопления улиц Солнечная, Фабричная и Гоголя в Дальнереченске (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, подтопление 6 августа произошло в результате "ненадлежащего выполнения обязанностей должностными лицами администрации Дальнереченского городского округа", что причинило крупный ущерб жителям.
Во вторник прокуратура организовала проверку по факту возможной халатности чиновников, в результате которой в приморском Дальнереченске произошел прорыв защитной земляной насыпи, подтоплены восемь домов. По данным ведомства, ещё 40 домов находятся под угрозой подтопления. В минГОЧС региона РИА Новости уточнили, что пострадавших нет, каменная основа дамбы не повреждена.
В понедельник губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в Дальнереченске укрепляют дамбу на фоне угрозы продолжающегося из-за сильных дождей подъема воды в реках. Во вторник правительство Приморья сообщило, что из-за продолжающегося подъема уровня реки Малиновка возникла опасность подтопления 50 домов в микрорайоне "Мясокомбинат". Местными властями совместно с полицией организована эвакуация жителей микрорайона. В город направлены дополнительные силы спасателей с плавсредствами и техникой.
На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на вторник, от транспортного сообщения отрезано 12 населенных пунктов. По информации МЧС России на утро вторника, ливни подтопили три жилых дома и 535 приусадебных участков.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег КожемякоДальнереченскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПриморский крайПроисшествия
 
 
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