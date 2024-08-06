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В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла давка - РИА Новости, 06.08.2024
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06:21 06.08.2024 (обновлено: 10:04 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/davka-1964307393.html
В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла давка
В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла давка - РИА Новости, 06.08.2024
В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла давка
Пассажиры спровоцировали давку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сотрудники уже урегулировали ситуацию, аэропорт работает штатно, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:21
2024-08-06T10:04
кольцово
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Пассажиры спровоцировали давку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сотрудники уже урегулировали ситуацию, аэропорт работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Во вторник в ряде СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация о том, что в Кольцово были "слышны хлопки", якобы после них один из пассажиров закричал о стрельбе, после этого началась паника и давка. &quot;Кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме&quot;, — заявил собеседник агентства.Стрельбу на территории аэропорта в пресс-службе не подтвердили."Причины и обстоятельства будут установлены в рамках начавшегося разбирательства. Транспортные полицейские изучают записи с камер наблюдения, опрашивают персонал аэропорта и очевидцев", — сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по УрФО.После инцидента Уральская транспортная прокуратура начала свою проверку.
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кольцово, екатеринбург, происшествия
Кольцово, Екатеринбург, Происшествия
В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла давка

В Кольцово возникла паника и давка из-за выкрикнувшего о стрельбе пассажира

© Фото очевидцаОбстановка в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Обстановка в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото очевидца
Обстановка в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Пассажиры спровоцировали давку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сотрудники уже урегулировали ситуацию, аэропорт работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Во вторник в ряде СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация о том, что в Кольцово были "слышны хлопки", якобы после них один из пассажиров закричал о стрельбе, после этого началась паника и давка.
«

"Кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме", — заявил собеседник агентства.

Стрельбу на территории аэропорта в пресс-службе не подтвердили.
"Причины и обстоятельства будут установлены в рамках начавшегося разбирательства. Транспортные полицейские изучают записи с камер наблюдения, опрашивают персонал аэропорта и очевидцев", — сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по УрФО.
После инцидента Уральская транспортная прокуратура начала свою проверку.
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