https://ria.ru/20240806/davka-1964307393.html

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла давка

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла давка - РИА Новости, 06.08.2024

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла давка

Пассажиры спровоцировали давку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сотрудники уже урегулировали ситуацию, аэропорт работает штатно, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T06:21

2024-08-06T06:21

2024-08-06T10:04

кольцово

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Пассажиры спровоцировали давку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сотрудники уже урегулировали ситуацию, аэропорт работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Во вторник в ряде СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация о том, что в Кольцово были "слышны хлопки", якобы после них один из пассажиров закричал о стрельбе, после этого началась паника и давка. "Кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме", — заявил собеседник агентства.Стрельбу на территории аэропорта в пресс-службе не подтвердили."Причины и обстоятельства будут установлены в рамках начавшегося разбирательства. Транспортные полицейские изучают записи с камер наблюдения, опрашивают персонал аэропорта и очевидцев", — сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по УрФО.После инцидента Уральская транспортная прокуратура начала свою проверку.

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кольцово

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кольцово, екатеринбург, происшествия