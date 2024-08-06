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В городе и поселке в Забайкалье ввели режим ЧС после паводков - РИА Новости, 06.08.2024
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15:43 06.08.2024 (обновлено: 15:55 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/chs-1964446976.html
В городе и поселке в Забайкалье ввели режим ЧС после паводков
В городе и поселке в Забайкалье ввели режим ЧС после паводков - РИА Новости, 06.08.2024
В городе и поселке в Забайкалье ввели режим ЧС после паводков
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении регионального режима чрезвычайной ситуации на территории посёлка Орловский... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:43
2024-08-06T15:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр осипов
агинский бурятский округ
петровск-забайкальский
забайкальский край
происшествия
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ЧИТА, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении регионального режима чрезвычайной ситуации на территории посёлка Орловский Агинского Бурятского округа и города Петровск-Забайкальский, сообщается на сайте правительства региона. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил о подтоплении домов 3 июля в городе Петровск-Забайкальском и поселке Орловский Агинского Бурятского округа. На следующий день в ГУ МЧС региона сообщили об эвакуации более 100 жителей. Губернатор выезжал на место подтопления и встречался с жителями. Всего вода подтопила более 300 домохозяйств в посёлке Орловск Агинского района и более 80 в городе Петровске-Забайкальском. Осипов поручил ускорить выплаты пострадавшим. "Постановлением Губернатора Забайкальского края на территории Агинского района и Петровск-Забайкальского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в сообщении. Уточняется, что руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен вице-премьер – глава Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов.
https://ria.ru/20240806/delo--1964440826.html
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агинский бурятский округ
петровск-забайкальский
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр осипов, агинский бурятский округ, петровск-забайкальский, забайкальский край, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Осипов, Агинский Бурятский округ, Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, Происшествия
В городе и поселке в Забайкалье ввели режим ЧС после паводков

Региональный режим ЧС ввели в двух населенных пунктах Забайкалья после паводков

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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ЧИТА, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении регионального режима чрезвычайной ситуации на территории посёлка Орловский Агинского Бурятского округа и города Петровск-Забайкальский, сообщается на сайте правительства региона.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил о подтоплении домов 3 июля в городе Петровск-Забайкальском и поселке Орловский Агинского Бурятского округа. На следующий день в ГУ МЧС региона сообщили об эвакуации более 100 жителей. Губернатор выезжал на место подтопления и встречался с жителями. Всего вода подтопила более 300 домохозяйств в посёлке Орловск Агинского района и более 80 в городе Петровске-Забайкальском. Осипов поручил ускорить выплаты пострадавшим.
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Вчера, 15:27
"Постановлением Губернатора Забайкальского края на территории Агинского района и Петровск-Забайкальского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в сообщении.
Уточняется, что руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен вице-премьер – глава Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ОсиповАгинский Бурятский округПетровск-ЗабайкальскийЗабайкальский крайПроисшествия
 
 
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