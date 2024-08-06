https://ria.ru/20240806/chs-1964446976.html

В городе и поселке в Забайкалье ввели режим ЧС после паводков

В городе и поселке в Забайкалье ввели режим ЧС после паводков - РИА Новости, 06.08.2024

В городе и поселке в Забайкалье ввели режим ЧС после паводков

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении регионального режима чрезвычайной ситуации на территории посёлка Орловский... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:43

2024-08-06T15:43

2024-08-06T15:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр осипов

агинский бурятский округ

петровск-забайкальский

забайкальский край

происшествия

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ЧИТА, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении регионального режима чрезвычайной ситуации на территории посёлка Орловский Агинского Бурятского округа и города Петровск-Забайкальский, сообщается на сайте правительства региона. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил о подтоплении домов 3 июля в городе Петровск-Забайкальском и поселке Орловский Агинского Бурятского округа. На следующий день в ГУ МЧС региона сообщили об эвакуации более 100 жителей. Губернатор выезжал на место подтопления и встречался с жителями. Всего вода подтопила более 300 домохозяйств в посёлке Орловск Агинского района и более 80 в городе Петровске-Забайкальском. Осипов поручил ускорить выплаты пострадавшим. "Постановлением Губернатора Забайкальского края на территории Агинского района и Петровск-Забайкальского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в сообщении. Уточняется, что руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен вице-премьер – глава Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов.

https://ria.ru/20240806/delo--1964440826.html

https://ria.ru/20240804/buryatiya-1963931989.html

агинский бурятский округ

петровск-забайкальский

забайкальский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр осипов, агинский бурятский округ, петровск-забайкальский, забайкальский край, происшествия