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Чибис предложил разработать стандарты оказания медпомощи в Арктике - РИА Новости, 06.08.2024
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14:49 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/chibis-1964424141.html
Чибис предложил разработать стандарты оказания медпомощи в Арктике
Чибис предложил разработать стандарты оказания медпомощи в Арктике - РИА Новости, 06.08.2024
Чибис предложил разработать стандарты оказания медпомощи в Арктике
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о необходимости разработки стандартов оказания медицинской помощи в Арктике, в том числе с применением... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:49
2024-08-06T14:49
общество
арктика
мурманская область
россия
андрей чибис
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о необходимости разработки стандартов оказания медицинской помощи в Арктике, в том числе с применением современных цифровых механизмов. Такую инициативу он озвучил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Тема выработки стандартов арктической медицины: понятно, что нам предстоит много дискуссий по этому поводу для того, чтобы все-таки по-честному определиться, что и как нужно. Стандарты арктической медицины очень важны", - сказал губернатор. По его словам, в этих целях в том числе необходимо внедрить современные цифровые механизмы. "Мы договорились со Сбером, что мы эту программу в пилотном режиме у себя делаем вместе с финансированием. Герман Оскарович (Греф) поддержал. Второй момент: медицина в Арктике стоит дороже. И в этом смысле среднего тарифа недостаточно", - отметил Чибис.
https://radiosputnik.ru/20240730/arktika-1962946186.html
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общество, арктика, мурманская область, россия, андрей чибис, владимир путин
Общество, Арктика, Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Владимир Путин
Чибис предложил разработать стандарты оказания медпомощи в Арктике

Чибис заявил о необходимости разработки стандартов арктической медицины

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМеждународные учения МЧС в Арктической зоне
Международные учения МЧС в Арктической зоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Международные учения МЧС в Арктической зоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о необходимости разработки стандартов оказания медицинской помощи в Арктике, в том числе с применением современных цифровых механизмов.
Такую инициативу он озвучил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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"Тема выработки стандартов арктической медицины: понятно, что нам предстоит много дискуссий по этому поводу для того, чтобы все-таки по-честному определиться, что и как нужно. Стандарты арктической медицины очень важны", - сказал губернатор.
По его словам, в этих целях в том числе необходимо внедрить современные цифровые механизмы.
"Мы договорились со Сбером, что мы эту программу в пилотном режиме у себя делаем вместе с финансированием. Герман Оскарович (Греф) поддержал. Второй момент: медицина в Арктике стоит дороже. И в этом смысле среднего тарифа недостаточно", - отметил Чибис.
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ОбществоАрктикаМурманская областьРоссияАндрей ЧибисВладимир Путин
 
 
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