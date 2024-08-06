https://ria.ru/20240806/chibis-1964424141.html

Чибис предложил разработать стандарты оказания медпомощи в Арктике

Чибис предложил разработать стандарты оказания медпомощи в Арктике - РИА Новости, 06.08.2024

Чибис предложил разработать стандарты оказания медпомощи в Арктике

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о необходимости разработки стандартов оказания медицинской помощи в Арктике, в том числе с применением... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:49

2024-08-06T14:49

2024-08-06T14:49

общество

арктика

мурманская область

россия

андрей чибис

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о необходимости разработки стандартов оказания медицинской помощи в Арктике, в том числе с применением современных цифровых механизмов. Такую инициативу он озвучил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Тема выработки стандартов арктической медицины: понятно, что нам предстоит много дискуссий по этому поводу для того, чтобы все-таки по-честному определиться, что и как нужно. Стандарты арктической медицины очень важны", - сказал губернатор. По его словам, в этих целях в том числе необходимо внедрить современные цифровые механизмы. "Мы договорились со Сбером, что мы эту программу в пилотном режиме у себя делаем вместе с финансированием. Герман Оскарович (Греф) поддержал. Второй момент: медицина в Арктике стоит дороже. И в этом смысле среднего тарифа недостаточно", - отметил Чибис.

https://radiosputnik.ru/20240730/arktika-1962946186.html

https://radiosputnik.ru/20240311/arktika-1932351795.html

арктика

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россия

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общество, арктика, мурманская область, россия, андрей чибис, владимир путин