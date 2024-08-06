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Переживший покушение мурманский губернатор заявил Путину, что уже в строю - РИА Новости, 06.08.2024
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13:50 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/chibis-1964399008.html
Переживший покушение мурманский губернатор заявил Путину, что уже в строю
Переживший покушение мурманский губернатор заявил Путину, что уже в строю - РИА Новости, 06.08.2024
Переживший покушение мурманский губернатор заявил Путину, что уже в строю
Переживший покушение губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что проходит реабилитацию на рабочем РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:50
2024-08-06T13:50
мурманская область
россия
андрей чибис
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Переживший покушение губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что проходит реабилитацию на рабочем месте и находится "в боевом строю". Путин поинтересовался о самочувствии Чибиса. "Как чувствуете себя?" - спросит президент. "В боевом строю... Прохожу реабилитацию на рабочем месте, все нормально", - рассказал Чибис. На Чибиса было совершено покушение 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Губернатор с ранением был госпитализирован и прооперирован. 12 апреля Чибис сообщил о выписке домой.
https://ria.ru/20240722/gossovet-1961340276.html
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мурманская область, россия, андрей чибис, владимир путин
Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Владимир Путин
Переживший покушение мурманский губернатор заявил Путину, что уже в строю

Переживший покушение глава Мурманской области Чибис находится в боевом строю

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Переживший покушение губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что проходит реабилитацию на рабочем месте и находится "в боевом строю".
Путин поинтересовался о самочувствии Чибиса.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Комиссию Госсовета по СМП и Арктике возглавит Чибис
22 июля, 22:51
"Как чувствуете себя?" - спросит президент.
«
"В боевом строю... Прохожу реабилитацию на рабочем месте, все нормально", - рассказал Чибис.
На Чибиса было совершено покушение 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Губернатор с ранением был госпитализирован и прооперирован. 12 апреля Чибис сообщил о выписке домой.
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Чибиса выдвинули кандидатом от ЕР на пост губернатора Мурманской области
11 июня, 20:54
 
Мурманская областьРоссияАндрей ЧибисВладимир Путин
 
 
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