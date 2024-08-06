https://ria.ru/20240806/burtseva-1964464854.html

В Эстонии журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews, обвинили в госизмене

В Эстонии журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews, обвинили в госизмене - РИА Новости, 06.08.2024

В Эстонии журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews, обвинили в госизмене

Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций журналистке Светлане Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:33

2024-08-06T16:33

2024-08-06T17:13

эстония

в мире

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций журналистке Светлане Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру.Сегодня состоялось предварительное заседание, на котором стороны договорились начать рассмотрение дела по существу с 1 ноября. Эстонская прокуратура 29 февраля подала ходатайство об аресте Бурцевой, а Харьюский уездный суд 1 марта заключил ее под стражу. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки суд отклонил.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Как отмечали в российском МИД, в этих действиях видны явные признаки скоординированной линии, наглядно демонстрирующие, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова.

https://ria.ru/20240517/mid-1946762725.html

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