https://ria.ru/20240806/burtseva-1964464854.html
В Эстонии журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews, обвинили в госизмене
В Эстонии журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews, обвинили в госизмене - РИА Новости, 06.08.2024
В Эстонии журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews, обвинили в госизмене
Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций журналистке Светлане Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:33
2024-08-06T16:33
2024-08-06T17:13
эстония
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964468589_0:0:514:289_1920x0_80_0_0_915831b224fac211c3362e9f2158734a.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций журналистке Светлане Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру.Сегодня состоялось предварительное заседание, на котором стороны договорились начать рассмотрение дела по существу с 1 ноября. Эстонская прокуратура 29 февраля подала ходатайство об аресте Бурцевой, а Харьюский уездный суд 1 марта заключил ее под стражу. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки суд отклонил.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Как отмечали в российском МИД, в этих действиях видны явные признаки скоординированной линии, наглядно демонстрирующие, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова.
https://ria.ru/20240517/mid-1946762725.html
https://ria.ru/20240624/smi-1955011345.html
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964468589_67:0:470:302_1920x0_80_0_0_defc26c3d191364463170690bcff9c02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, в мире
В Эстонии журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews, обвинили в госизмене
Журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews, обвинили в Эстонии в госизмене
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций журналистке Светлане Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру.
Сегодня состоялось предварительное заседание, на котором стороны договорились начать рассмотрение дела по существу с 1 ноября.
Эстонская прокуратура 29 февраля подала ходатайство об аресте Бурцевой, а Харьюский уездный суд 1 марта заключил ее под стражу. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки суд отклонил.
Baltnews — русскоязычное информационное агентство, специализирующееся на новостях о странах Прибалтики. СМИ входит в международную медиагруппу "Россия сегодня".
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Как отмечали в российском МИД, в этих действиях видны явные признаки скоординированной линии, наглядно демонстрирующие, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова.