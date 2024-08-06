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В Эстонии журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews, обвинили в госизмене - РИА Новости, 06.08.2024
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16:33 06.08.2024 (обновлено: 17:13 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/burtseva-1964464854.html
В Эстонии журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews, обвинили в госизмене
В Эстонии журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews, обвинили в госизмене - РИА Новости, 06.08.2024
В Эстонии журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews, обвинили в госизмене
Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций журналистке Светлане Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:33
2024-08-06T17:13
эстония
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций журналистке Светлане Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру.Сегодня состоялось предварительное заседание, на котором стороны договорились начать рассмотрение дела по существу с 1 ноября. Эстонская прокуратура 29 февраля подала ходатайство об аресте Бурцевой, а Харьюский уездный суд 1 марта заключил ее под стражу. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки суд отклонил.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Как отмечали в российском МИД, в этих действиях видны явные признаки скоординированной линии, наглядно демонстрирующие, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова.
https://ria.ru/20240517/mid-1946762725.html
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эстония, в мире
Эстония, В мире
В Эстонии журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews, обвинили в госизмене

Журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews, обвинили в Эстонии в госизмене

© Фото опубликовано на сайте Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежомЖурналистка Светлана Бурцева
Журналистка Светлана Бурцева - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото опубликовано на сайте Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом
Журналистка Светлана Бурцева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций журналистке Светлане Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру.
Сегодня состоялось предварительное заседание, на котором стороны договорились начать рассмотрение дела по существу с 1 ноября.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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17 мая, 18:43
Эстонская прокуратура 29 февраля подала ходатайство об аресте Бурцевой, а Харьюский уездный суд 1 марта заключил ее под стражу. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки суд отклонил.

Baltnews — русскоязычное информационное агентство, специализирующееся на новостях о странах Прибалтики. СМИ входит в международную медиагруппу "Россия сегодня".

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Как отмечали в российском МИД, в этих действиях видны явные признаки скоординированной линии, наглядно демонстрирующие, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова.
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