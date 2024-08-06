https://ria.ru/20240806/btr-1964311849.html

Российские военные восстановили захваченный британский БТР

Российские военные восстановили захваченный британский БТР - РИА Новости, 06.08.2024

Российские военные восстановили захваченный британский БТР

Военнослужащие ремонтных подразделений 200-ой гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующие в составе группировки "Юг",... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T07:28

2024-08-06T07:28

2024-08-06T15:21

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964317122_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0aaa2f18c01c6e450d6524cf18b41a65.jpg

ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. Военнослужащие ремонтных подразделений 200-ой гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующие в составе группировки "Юг", захватили на Артемовском направлении британский бронетранспортер FV-103 Spartan, после чего восстановили его и поставили на ход, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Черемуха. "Это очередной экспонат трофеев 200-ой бригады. Благодаря успешным действиям наших штурмовых подразделений был добыт вот такой трофей. Во взаимодействии с разведчиками, артиллеристами, БПЛА-шниками, которые сопровождали эвакгруппу, удалось вытянуть этот экспонат. Приведен в порядок, поставлен на ход. Это образец бронетранспортера серии CV английского производства, сто третьей модели, предназначенной для транспортировки личного состава. В основном его используют для перевозки расчетов ПТУР (противотанковых управляемых ракет), зенитчиков, а также медики используют его для эвакуации личного состава", — рассказал Черемуха. FV103 Spartan — гусеничный бронетранспортер британской армии. Разрабатывался как вариант БТР семейства боевых машин разведки (гусеничных). Машина может перевозить до семи человек личного состава, включая трех членов экипажа. Вооруженный одним пулеметом, он практически неотличим от FV102 Striker по внешнему виду. Модификации CVR(T) включают, в частности, легкие танки Scorpion и Scimitar, бронетранспортер Spartan, самоходную противотанковую ракетную установку Striker и командно-штабную машину Sultan. Все модификации CVR(T) имеют однотипные подвеску, двигатель и сварной бронекорпус из алюминиевой брони.

https://ria.ru/20240805/ssha-1964262612.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964271185.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трофейный британский бронетранспортер FV-103 Spartan Гвардейцы 200-й бригады, действующие в составе группировки "Юг", восстановили захваченный британский БТР Spartan. Трофейную бронемашину впервые показали РИА Новости. 2024-08-06T07:28 true PT4M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия