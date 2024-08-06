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Российские военные восстановили захваченный британский БТР - РИА Новости, 06.08.2024
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07:28 06.08.2024 (обновлено: 15:21 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/btr-1964311849.html
Российские военные восстановили захваченный британский БТР
Российские военные восстановили захваченный британский БТР - РИА Новости, 06.08.2024
Российские военные восстановили захваченный британский БТР
Военнослужащие ремонтных подразделений 200-ой гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующие в составе группировки "Юг",... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:28
2024-08-06T15:21
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. Военнослужащие ремонтных подразделений 200-ой гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующие в составе группировки "Юг", захватили на Артемовском направлении британский бронетранспортер FV-103 Spartan, после чего восстановили его и поставили на ход, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Черемуха. "Это очередной экспонат трофеев 200-ой бригады. Благодаря успешным действиям наших штурмовых подразделений был добыт вот такой трофей. Во взаимодействии с разведчиками, артиллеристами, БПЛА-шниками, которые сопровождали эвакгруппу, удалось вытянуть этот экспонат. Приведен в порядок, поставлен на ход. Это образец бронетранспортера серии CV английского производства, сто третьей модели, предназначенной для транспортировки личного состава. В основном его используют для перевозки расчетов ПТУР (противотанковых управляемых ракет), зенитчиков, а также медики используют его для эвакуации личного состава", — рассказал Черемуха. FV103 Spartan — гусеничный бронетранспортер британской армии. Разрабатывался как вариант БТР семейства боевых машин разведки (гусеничных). Машина может перевозить до семи человек личного состава, включая трех членов экипажа. Вооруженный одним пулеметом, он практически неотличим от FV102 Striker по внешнему виду. Модификации CVR(T) включают, в частности, легкие танки Scorpion и Scimitar, бронетранспортер Spartan, самоходную противотанковую ракетную установку Striker и командно-штабную машину Sultan. Все модификации CVR(T) имеют однотипные подвеску, двигатель и сварной бронекорпус из алюминиевой брони.
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Трофейный британский бронетранспортер FV-103 Spartan
Гвардейцы 200-й бригады, действующие в составе группировки "Юг", восстановили захваченный британский БТР Spartan. Трофейную бронемашину впервые показали РИА Новости.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские военные восстановили захваченный британский БТР

Боец: российские военные восстановили британский бронетранспортер FV-103 Spartan

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ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. Военнослужащие ремонтных подразделений 200-ой гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующие в составе группировки "Юг", захватили на Артемовском направлении британский бронетранспортер FV-103 Spartan, после чего восстановили его и поставили на ход, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Черемуха.
"Это очередной экспонат трофеев 200-ой бригады. Благодаря успешным действиям наших штурмовых подразделений был добыт вот такой трофей. Во взаимодействии с разведчиками, артиллеристами, БПЛА-шниками, которые сопровождали эвакгруппу, удалось вытянуть этот экспонат. Приведен в порядок, поставлен на ход. Это образец бронетранспортера серии CV английского производства, сто третьей модели, предназначенной для транспортировки личного состава. В основном его используют для перевозки расчетов ПТУР (противотанковых управляемых ракет), зенитчиков, а также медики используют его для эвакуации личного состава", — рассказал Черемуха.
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FV103 Spartan — гусеничный бронетранспортер британской армии. Разрабатывался как вариант БТР семейства боевых машин разведки (гусеничных). Машина может перевозить до семи человек личного состава, включая трех членов экипажа. Вооруженный одним пулеметом, он практически неотличим от FV102 Striker по внешнему виду.
Модификации CVR(T) включают, в частности, легкие танки Scorpion и Scimitar, бронетранспортер Spartan, самоходную противотанковую ракетную установку Striker и командно-штабную машину Sultan. Все модификации CVR(T) имеют однотипные подвеску, двигатель и сварной бронекорпус из алюминиевой брони.
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