https://ria.ru/20240806/britaniya-1964457488.html

Британская полиция готовится к новому дню беспорядков, пишут СМИ

Британская полиция готовится к новому дню беспорядков, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024

Британская полиция готовится к новому дню беспорядков, пишут СМИ

Британская полиция готовится к очередному дню беспорядков, которые, как ожидается, пройдут в среду на фоне 30 протестных собраний, сообщает телеканал Sky News... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:06

2024-08-06T16:06

2024-08-06T16:06

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беспорядки в британии

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Британская полиция готовится к очередному дню беспорядков, которые, как ожидается, пройдут в среду на фоне 30 протестных собраний, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "На завтра запланировано 30 митингов... Ожидается, что среда станет большим днем, возможны нападения на адвокатские конторы", - передает телеканал. Полицейское руководство считает, что худшее уже позади, а беспорядки продлятся еще один или два дня. При этом в силовом ведомстве высказывают готовность в случае эскалации протестов. Как уточняет телеканал, не все протестные акции, которые также ожидались на прошлой неделе, состоялись. По данным СМИ со ссылкой на источники, число задержанных с начала протестов уже превысило 400 человек, с понедельника обвинения были выдвинуты против 64 человек. Контртеррористическая полиция расследует возможные преступления, связанные с терроризмом. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали, и ему предъявили обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом. Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что виновник нападения - беженец. Позднее стало известно, что напавший на детей подросток родился в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны", за все время их проведения были задержаны около 380 человек. Ряд британских СМИ заявил о якобы наличии в разжигании ультраправых протестов российского следа. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии. На фоне беспорядков премьер-министр страны Кир Стармер провел в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По его итогам глава правительства пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в социальных сетях. Замминистра юстиции Хейди Александер во вторник заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы шесть тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240731/stolknoveniya-1963052881.html

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россия, беспорядки в британии, в мире, великобритания