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Главврача челябинской больницы заподозрили в хищении 2,6 миллиона рублей

Главврача челябинской больницы заподозрили в хищении 2,6 миллиона рублей - РИА Новости, 06.08.2024

Главврача челябинской больницы заподозрили в хищении 2,6 миллиона рублей

Главврач одной из челябинских больниц задержан по подозрению в хищении бюджетных средств на 2,6 миллиона рублей, сообщает Следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:36

2024-08-06T16:36

2024-08-06T16:36

происшествия

россия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

хищение

мошенничество

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Главврач одной из челябинских больниц задержан по подозрению в хищении бюджетных средств на 2,6 миллиона рублей, сообщает Следственное управление СК РФ по региону. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о главном враче челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. По данным следствия, с 2021 по 2024 годы главный врач, начальник и рабочий административно-хозяйственной части по предварительному сговору присвоили себе средства федерального бюджета в размере более 2,6 миллиона рублей, поступивших в медучреждение в качестве заработной платы. Эти деньги они похитили под видом фиктивного трудоустройства на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы. "Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача, начальника и рабочего административно-хозяйственной части одного из медицинских учреждений города Челябинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. Следователь СК России провел обыски по месту работы и проживания фигурантов. В управлении добавили, что решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

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россия

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), хищение, мошенничество