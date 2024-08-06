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Главврача челябинской больницы заподозрили в хищении 2,6 миллиона рублей - РИА Новости, 06.08.2024
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16:36 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/bolnitsa-1964465576.html
Главврача челябинской больницы заподозрили в хищении 2,6 миллиона рублей
Главврача челябинской больницы заподозрили в хищении 2,6 миллиона рублей - РИА Новости, 06.08.2024
Главврача челябинской больницы заподозрили в хищении 2,6 миллиона рублей
Главврач одной из челябинских больниц задержан по подозрению в хищении бюджетных средств на 2,6 миллиона рублей, сообщает Следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:36
2024-08-06T16:36
происшествия
россия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
хищение
мошенничество
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Главврач одной из челябинских больниц задержан по подозрению в хищении бюджетных средств на 2,6 миллиона рублей, сообщает Следственное управление СК РФ по региону. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о главном враче челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. По данным следствия, с 2021 по 2024 годы главный врач, начальник и рабочий административно-хозяйственной части по предварительному сговору присвоили себе средства федерального бюджета в размере более 2,6 миллиона рублей, поступивших в медучреждение в качестве заработной платы. Эти деньги они похитили под видом фиктивного трудоустройства на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы. "Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача, начальника и рабочего административно-хозяйственной части одного из медицинских учреждений города Челябинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. Следователь СК России провел обыски по месту работы и проживания фигурантов. В управлении добавили, что решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.
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происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), хищение, мошенничество
Происшествия, Россия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), Хищение, Мошенничество
Главврача челябинской больницы заподозрили в хищении 2,6 миллиона рублей

СК: главврач онкоцентра в Челябинске задержан за хищение 2,6 миллиона рублей

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Главврач одной из челябинских больниц задержан по подозрению в хищении бюджетных средств на 2,6 миллиона рублей, сообщает Следственное управление СК РФ по региону. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о главном враче челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.
По данным следствия, с 2021 по 2024 годы главный врач, начальник и рабочий административно-хозяйственной части по предварительному сговору присвоили себе средства федерального бюджета в размере более 2,6 миллиона рублей, поступивших в медучреждение в качестве заработной платы. Эти деньги они похитили под видом фиктивного трудоустройства на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача, начальника и рабочего административно-хозяйственной части одного из медицинских учреждений города Челябинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
Следователь СК России провел обыски по месту работы и проживания фигурантов. В управлении добавили, что решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.
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ПроисшествияРоссияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)ХищениеМошенничество
 
 
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