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Главврача челябинской больницы заподозрили в хищении 2,6 миллиона рублей
Главврача челябинской больницы заподозрили в хищении 2,6 миллиона рублей - РИА Новости, 06.08.2024
Главврача челябинской больницы заподозрили в хищении 2,6 миллиона рублей
Главврач одной из челябинских больниц задержан по подозрению в хищении бюджетных средств на 2,6 миллиона рублей, сообщает Следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:36
2024-08-06T16:36
2024-08-06T16:36
происшествия
россия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
хищение
мошенничество
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Главврач одной из челябинских больниц задержан по подозрению в хищении бюджетных средств на 2,6 миллиона рублей, сообщает Следственное управление СК РФ по региону. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о главном враче челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. По данным следствия, с 2021 по 2024 годы главный врач, начальник и рабочий административно-хозяйственной части по предварительному сговору присвоили себе средства федерального бюджета в размере более 2,6 миллиона рублей, поступивших в медучреждение в качестве заработной платы. Эти деньги они похитили под видом фиктивного трудоустройства на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы. "Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача, начальника и рабочего административно-хозяйственной части одного из медицинских учреждений города Челябинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. Следователь СК России провел обыски по месту работы и проживания фигурантов. В управлении добавили, что решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), хищение, мошенничество
Происшествия, Россия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), Хищение, Мошенничество
Главврача челябинской больницы заподозрили в хищении 2,6 миллиона рублей
СК: главврач онкоцентра в Челябинске задержан за хищение 2,6 миллиона рублей
ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Главврач одной из челябинских больниц задержан по подозрению в хищении бюджетных средств на 2,6 миллиона рублей, сообщает Следственное управление СК РФ по региону. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о главном враче челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.
По данным следствия, с 2021 по 2024 годы главный врач, начальник и рабочий административно-хозяйственной части по предварительному сговору присвоили себе средства федерального бюджета в размере более 2,6 миллиона рублей, поступивших в медучреждение в качестве заработной платы. Эти деньги они похитили под видом фиктивного трудоустройства на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача, начальника и рабочего административно-хозяйственной части одного из медицинских учреждений города Челябинска
, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
Следователь СК России провел обыски по месту работы и проживания фигурантов. В управлении добавили, что решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.