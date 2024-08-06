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Российские беспилотники сбили украинский дрон с бомбами под Торецком - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:33 06.08.2024 (обновлено: 08:30 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/bespilotniki-1964304914.html
Российские беспилотники сбили украинский дрон с бомбами под Торецком
Российские беспилотники сбили украинский дрон с бомбами под Торецком - РИА Новости, 06.08.2024
Российские беспилотники сбили украинский дрон с бомбами под Торецком
Расчет операторов беспилотников первой славянской бригады группировки войск "Юг" ВС РФ в ночном бою под Торецком сбил груженный бомбами тяжелый украинский дрон... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T05:33
2024-08-06T08:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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безопасность
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Расчет операторов беспилотников первой славянской бригады группировки войск "Юг" ВС РФ в ночном бою под Торецком сбил груженный бомбами тяжелый украинский дрон "Баба Яга", сообщил РИА Новости офицер ВС РФ с позывным "Икс". "Во время выполнения ночного разведывательного полета с помощью оборудованного прибором ночного видения коптера нашим расчетом БПЛА в небе был обнаружен тяжелый украинский дрон-бомбардировщик типа "Баба Яга". Дрон был полностью загружен боекомплектом и, по всей видимости, шел на бомбометание. Оператор нашего коптера принял решение атаковать дрон противника, чтобы не допустить сбросов. В результате атаки украинский дрон был сбит", — сказал военный. На кадрах, оказавшихся в распоряжении агентства, видно, как российский коптер заходит на цель, пикирует и сбивает дрон противника.
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Кадры работы расчета БПЛА первой славянской бригады под Торецком
Расчет операторов беспилотников первой славянской бригады группировки войск "Юг" ВС РФ в ночном бою под Торецком сбил груженный бомбами тяжелый украинский дрон "Баба Яга", сообщил РИА Новости офицер ВС РФ с позывным "Икс".
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российские беспилотники сбили украинский дрон с бомбами под Торецком

Расчет БПЛА группировки "Юг" ночью сбил груженный бомбами дрон ВСУ "Баба Яга"

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Расчет операторов беспилотников первой славянской бригады группировки войск "Юг" ВС РФ в ночном бою под Торецком сбил груженный бомбами тяжелый украинский дрон "Баба Яга", сообщил РИА Новости офицер ВС РФ с позывным "Икс".
"Во время выполнения ночного разведывательного полета с помощью оборудованного прибором ночного видения коптера нашим расчетом БПЛА в небе был обнаружен тяжелый украинский дрон-бомбардировщик типа "Баба Яга". Дрон был полностью загружен боекомплектом и, по всей видимости, шел на бомбометание. Оператор нашего коптера принял решение атаковать дрон противника, чтобы не допустить сбросов. В результате атаки украинский дрон был сбит", — сказал военный.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении агентства, видно, как российский коптер заходит на цель, пикирует и сбивает дрон противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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