https://ria.ru/20240806/bespilotniki-1964304914.html

Российские беспилотники сбили украинский дрон с бомбами под Торецком

Российские беспилотники сбили украинский дрон с бомбами под Торецком - РИА Новости, 06.08.2024

Российские беспилотники сбили украинский дрон с бомбами под Торецком

Расчет операторов беспилотников первой славянской бригады группировки войск "Юг" ВС РФ в ночном бою под Торецком сбил груженный бомбами тяжелый украинский дрон... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:33

2024-08-06T05:33

2024-08-06T08:30

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Расчет операторов беспилотников первой славянской бригады группировки войск "Юг" ВС РФ в ночном бою под Торецком сбил груженный бомбами тяжелый украинский дрон "Баба Яга", сообщил РИА Новости офицер ВС РФ с позывным "Икс". "Во время выполнения ночного разведывательного полета с помощью оборудованного прибором ночного видения коптера нашим расчетом БПЛА в небе был обнаружен тяжелый украинский дрон-бомбардировщик типа "Баба Яга". Дрон был полностью загружен боекомплектом и, по всей видимости, шел на бомбометание. Оператор нашего коптера принял решение атаковать дрон противника, чтобы не допустить сбросов. В результате атаки украинский дрон был сбит", — сказал военный. На кадрах, оказавшихся в распоряжении агентства, видно, как российский коптер заходит на цель, пикирует и сбивает дрон противника.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

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Кадры работы расчета БПЛА первой славянской бригады под Торецком Расчет операторов беспилотников первой славянской бригады группировки войск "Юг" ВС РФ в ночном бою под Торецком сбил груженный бомбами тяжелый украинский дрон "Баба Яга", сообщил РИА Новости офицер ВС РФ с позывным "Икс". 2024-08-06T05:33 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность