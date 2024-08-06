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Кадыров посетил похороны муфтия Северного Кавказа вместе с соратниками - РИА Новости, 06.08.2024
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22:55 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/berdieva--1964527483.html
Кадыров посетил похороны муфтия Северного Кавказа вместе с соратниками
Кадыров посетил похороны муфтия Северного Кавказа вместе с соратниками - РИА Новости, 06.08.2024
Кадыров посетил похороны муфтия Северного Кавказа вместе с соратниками
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о посещении похорон председателя Координационного центра мусульман СКФО, муфтия Карачаево-Черкесской Республики Исмаила... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T22:55
2024-08-06T22:55
скфо
исмаил бердиев
северный кавказ
рамзан кадыров
малокарачаевский район
общество
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ГРОЗНЫЙ, 6 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о посещении похорон председателя Координационного центра мусульман СКФО, муфтия Карачаево-Черкесской Республики Исмаила Бердиева вместе с соратниками. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов РИА Новости. В семье Бердиева пояснили РИА Новости, что он умер после продолжительной болезни, а похоронят Исмаила-хаджи во вторник - в родовом селе Первомайское Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. "Вместе с дорогим дядей, председателем Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмедом Кадыровым и соратниками посетил похороны председателя Координационного центра мусульман СКФО, муфтия Карачаево-Черкесской Республики Исмаила-Хаджи Бердиева", — написал Кадыров в Telegram-канале. Руководитель Чечни вспомнил, что Бердиев был близким другом его отца — первого президента Чечни, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, дружба их зародилась во время учебы в Ташкентском исламском институте имени имама Бухари. С тех пор, по словам Кадырова, он стал настоящим членом их семьи, который "ценил и бережно оберегал скрепившиеся за 40 лет тесные братские узы с представителями семьи Кадыровых". "Мы с глубокой скорбью восприняли печальное известие о его скоропостижной кончине. Это большая утрата не только для членов семьи Исмаила-Хаджи, но и для всех мусульман нашей страны. Я выразил соболезнования его родным и близким", — сообщил глава региона.
https://ria.ru/20240806/muftiy-1964290992.html
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северный кавказ
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скфо, исмаил бердиев, северный кавказ, рамзан кадыров, малокарачаевский район, общество
СКФО, Исмаил Бердиев, Северный Кавказ, Рамзан Кадыров, Малокарачаевский район, Общество
Кадыров посетил похороны муфтия Северного Кавказа вместе с соратниками

Кадыров посетил похороны муфтия Северного Кавказа Бердиева вместе с соратниками

© РИА Новости / Михаил КлиментьевИсмаил Бердиев
Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Исмаил Бердиев. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 6 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о посещении похорон председателя Координационного центра мусульман СКФО, муфтия Карачаево-Черкесской Республики Исмаила Бердиева вместе с соратниками.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов РИА Новости. В семье Бердиева пояснили РИА Новости, что он умер после продолжительной болезни, а похоронят Исмаила-хаджи во вторник - в родовом селе Первомайское Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.
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"Вместе с дорогим дядей, председателем Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмедом Кадыровым и соратниками посетил похороны председателя Координационного центра мусульман СКФО, муфтия Карачаево-Черкесской Республики Исмаила-Хаджи Бердиева", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Руководитель Чечни вспомнил, что Бердиев был близким другом его отца — первого президента Чечни, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, дружба их зародилась во время учебы в Ташкентском исламском институте имени имама Бухари. С тех пор, по словам Кадырова, он стал настоящим членом их семьи, который "ценил и бережно оберегал скрепившиеся за 40 лет тесные братские узы с представителями семьи Кадыровых".
"Мы с глубокой скорбью восприняли печальное известие о его скоропостижной кончине. Это большая утрата не только для членов семьи Исмаила-Хаджи, но и для всех мусульман нашей страны. Я выразил соболезнования его родным и близким", — сообщил глава региона.
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СКФОИсмаил БердиевСеверный КавказРамзан КадыровМалокарачаевский районОбщество
 
 
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