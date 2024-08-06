Кадыров посетил похороны муфтия Северного Кавказа вместе с соратниками
Кадыров посетил похороны муфтия Северного Кавказа Бердиева вместе с соратниками
Исмаил Бердиев. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 6 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о посещении похорон председателя Координационного центра мусульман СКФО, муфтия Карачаево-Черкесской Республики Исмаила Бердиева вместе с соратниками.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов РИА Новости. В семье Бердиева пояснили РИА Новости, что он умер после продолжительной болезни, а похоронят Исмаила-хаджи во вторник - в родовом селе Первомайское Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.
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"Вместе с дорогим дядей, председателем Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмедом Кадыровым и соратниками посетил похороны председателя Координационного центра мусульман СКФО, муфтия Карачаево-Черкесской Республики Исмаила-Хаджи Бердиева", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Руководитель Чечни вспомнил, что Бердиев был близким другом его отца — первого президента Чечни, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, дружба их зародилась во время учебы в Ташкентском исламском институте имени имама Бухари. С тех пор, по словам Кадырова, он стал настоящим членом их семьи, который "ценил и бережно оберегал скрепившиеся за 40 лет тесные братские узы с представителями семьи Кадыровых".
"Мы с глубокой скорбью восприняли печальное известие о его скоропостижной кончине. Это большая утрата не только для членов семьи Исмаила-Хаджи, но и для всех мусульман нашей страны. Я выразил соболезнования его родным и близким", — сообщил глава региона.