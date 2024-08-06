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Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева
Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева - РИА Новости, 06.08.2024
Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:09
2024-08-06T14:09
2024-08-06T14:10
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтия Исмаила Бердиева. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов РИА Новости. "Исмаил Бердиев был авторитетнейшим религиозным лидером современной России, уважаемым муфтием, который в сложные для страны время 1990-х своей неустанной работой, проповедями и молитвами противостоял проникновению чуждых российскому исламу идей, завозимых иностранными эмиссарами. Его мудрость, трудолюбие, терпение, любовь к России останется примером для всего мусульманского духовенства страны. От имени МИА "Россия сегодня" и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким Исмаила-хаджи Бердиева", - сказал РИА Новости Киселев.По его словам, в мае нынешнего года муфтий Исмаил Бердиев посетил агентство и провел с ним беседу. "Несмотря на то, что он был в Москве на лечении под контролем врачей, муфтий Бердиев просто сбежал из больницы для того, чтобы прийти к нам и поговорить о том, как мусульмане России вместе с православными братьями героически проявляют себя в СВО за единство нашей родины, за ее независимость. Пригласил в гости на Северный Кавказ… Стойкий, умный и добрый был человек. Вечная память таким патриотам нашей России", - сообщил Киселев.
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россия, москва, северный кавказ, исмаил бердиев, дмитрий киселев
Россия, Москва, Северный Кавказ, Исмаил Бердиев, Дмитрий Киселев
Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева
Киселев выразил соболезнования в связи со смертью главы КЦСМК муфтия Бердиева