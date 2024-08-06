https://ria.ru/20240806/berdiev-1964406649.html

Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева

Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева - РИА Новости, 06.08.2024

Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:09

2024-08-06T14:09

2024-08-06T14:10

россия

москва

северный кавказ

исмаил бердиев

дмитрий киселев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101168/26/1011682646_0:372:1311:1109_1920x0_80_0_0_c0a80dcdca6def336f78d118f6727790.jpg

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтия Исмаила Бердиева. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов РИА Новости. "Исмаил Бердиев был авторитетнейшим религиозным лидером современной России, уважаемым муфтием, который в сложные для страны время 1990-х своей неустанной работой, проповедями и молитвами противостоял проникновению чуждых российскому исламу идей, завозимых иностранными эмиссарами. Его мудрость, трудолюбие, терпение, любовь к России останется примером для всего мусульманского духовенства страны. От имени МИА "Россия сегодня" и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким Исмаила-хаджи Бердиева", - сказал РИА Новости Киселев.По его словам, в мае нынешнего года муфтий Исмаил Бердиев посетил агентство и провел с ним беседу. "Несмотря на то, что он был в Москве на лечении под контролем врачей, муфтий Бердиев просто сбежал из больницы для того, чтобы прийти к нам и поговорить о том, как мусульмане России вместе с православными братьями героически проявляют себя в СВО за единство нашей родины, за ее независимость. Пригласил в гости на Северный Кавказ… Стойкий, умный и добрый был человек. Вечная память таким патриотам нашей России", - сообщил Киселев.

россия

москва

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, северный кавказ, исмаил бердиев, дмитрий киселев