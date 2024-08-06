Патриарх Кирилл назвал муфтия Бердиева мужественным человеком
Патриарх Кирилл назвал муфтия Бердиева мужественным и благородным человеком
Исмаил Бердиев. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев был мужественным и благородным человеком, его ценили и уважали представители традиционных религий России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов РИА Новости. В семье Бердиева пояснили РИА Новости, что он умер после продолжительной болезни, а похоронят Исмаила-хаджи во вторник - в родовом селе Первомайское Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.
Патриарх Кирилл в письме к родным и близким муфтия Исмаила Бердиева и мусульманам Северного Кавказа, которое было опубликовано во вторник на сайте РПЦ, выразил искренние соболезнования в связи с кончиной муфтия.
"За долгие годы трудов Исмаил-хаджи заслужил глубокое уважение не только среди единоверцев, видевших в нем мудрого и опытного духовного лидера, но и среди представителей других традиционных религий нашей страны, ценивших почившего за его мужество, благородство и готовность к конструктивному диалогу. Особо хотел бы отметить значимый вклад покойного в укрепление нравственных основ жизни общества и в развитие плодотворного взаимодействия мусульманской уммы Северного Кавказа с Русской православной церковью", - написал патриарх Кирилл.
"Милостивый Творец да утешит всех скорбящих и дарует им силы перенести постигшую их тяжелую утрату", - заключил предстоятель Русской церкви.
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