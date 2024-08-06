https://ria.ru/20240806/berdiev--1964495455.html

Патриарх Кирилл назвал муфтия Бердиева мужественным человеком

Патриарх Кирилл назвал муфтия Бердиева мужественным человеком - РИА Новости, 06.08.2024

Патриарх Кирилл назвал муфтия Бердиева мужественным человеком

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев был мужественным и благородным человеком, его ценили и уважали... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:44

2024-08-06T18:44

2024-08-06T18:44

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

северный кавказ

малокарачаевский район

исмаил бердиев

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев был мужественным и благородным человеком, его ценили и уважали представители традиционных религий России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов РИА Новости. В семье Бердиева пояснили РИА Новости, что он умер после продолжительной болезни, а похоронят Исмаила-хаджи во вторник - в родовом селе Первомайское Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. Патриарх Кирилл в письме к родным и близким муфтия Исмаила Бердиева и мусульманам Северного Кавказа, которое было опубликовано во вторник на сайте РПЦ, выразил искренние соболезнования в связи с кончиной муфтия. "За долгие годы трудов Исмаил-хаджи заслужил глубокое уважение не только среди единоверцев, видевших в нем мудрого и опытного духовного лидера, но и среди представителей других традиционных религий нашей страны, ценивших почившего за его мужество, благородство и готовность к конструктивному диалогу. Особо хотел бы отметить значимый вклад покойного в укрепление нравственных основ жизни общества и в развитие плодотворного взаимодействия мусульманской уммы Северного Кавказа с Русской православной церковью", - написал патриарх Кирилл. "Милостивый Творец да утешит всех скорбящих и дарует им силы перенести постигшую их тяжелую утрату", - заключил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20240806/berdiev-1964471025.html

https://ria.ru/20240806/muftiy-1964290992.html

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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), северный кавказ, малокарачаевский район, исмаил бердиев, общество