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Патриарх Кирилл назвал муфтия Бердиева мужественным человеком - РИА Новости, 06.08.2024
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Религия
 
18:44 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/berdiev--1964495455.html
Патриарх Кирилл назвал муфтия Бердиева мужественным человеком
Патриарх Кирилл назвал муфтия Бердиева мужественным человеком - РИА Новости, 06.08.2024
Патриарх Кирилл назвал муфтия Бердиева мужественным человеком
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев был мужественным и благородным человеком, его ценили и уважали... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:44
2024-08-06T18:44
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
северный кавказ
малокарачаевский район
исмаил бердиев
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев был мужественным и благородным человеком, его ценили и уважали представители традиционных религий России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов РИА Новости. В семье Бердиева пояснили РИА Новости, что он умер после продолжительной болезни, а похоронят Исмаила-хаджи во вторник - в родовом селе Первомайское Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. Патриарх Кирилл в письме к родным и близким муфтия Исмаила Бердиева и мусульманам Северного Кавказа, которое было опубликовано во вторник на сайте РПЦ, выразил искренние соболезнования в связи с кончиной муфтия. "За долгие годы трудов Исмаил-хаджи заслужил глубокое уважение не только среди единоверцев, видевших в нем мудрого и опытного духовного лидера, но и среди представителей других традиционных религий нашей страны, ценивших почившего за его мужество, благородство и готовность к конструктивному диалогу. Особо хотел бы отметить значимый вклад покойного в укрепление нравственных основ жизни общества и в развитие плодотворного взаимодействия мусульманской уммы Северного Кавказа с Русской православной церковью", - написал патриарх Кирилл. "Милостивый Творец да утешит всех скорбящих и дарует им силы перенести постигшую их тяжелую утрату", - заключил предстоятель Русской церкви.
https://ria.ru/20240806/berdiev-1964471025.html
https://ria.ru/20240806/muftiy-1964290992.html
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), северный кавказ, малокарачаевский район, исмаил бердиев, общество
Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Северный Кавказ, Малокарачаевский район, Исмаил Бердиев, Общество
Патриарх Кирилл назвал муфтия Бердиева мужественным человеком

Патриарх Кирилл назвал муфтия Бердиева мужественным и благородным человеком

© РИА Новости / Михаил КлиментьевИсмаил Бердиев
Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Исмаил Бердиев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев был мужественным и благородным человеком, его ценили и уважали представители традиционных религий России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов РИА Новости. В семье Бердиева пояснили РИА Новости, что он умер после продолжительной болезни, а похоронят Исмаила-хаджи во вторник - в родовом селе Первомайское Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Муфтия Северного Кавказа Бердиева похоронили в родовом селе
Вчера, 17:01
Патриарх Кирилл в письме к родным и близким муфтия Исмаила Бердиева и мусульманам Северного Кавказа, которое было опубликовано во вторник на сайте РПЦ, выразил искренние соболезнования в связи с кончиной муфтия.
"За долгие годы трудов Исмаил-хаджи заслужил глубокое уважение не только среди единоверцев, видевших в нем мудрого и опытного духовного лидера, но и среди представителей других традиционных религий нашей страны, ценивших почившего за его мужество, благородство и готовность к конструктивному диалогу. Особо хотел бы отметить значимый вклад покойного в укрепление нравственных основ жизни общества и в развитие плодотворного взаимодействия мусульманской уммы Северного Кавказа с Русской православной церковью", - написал патриарх Кирилл.
"Милостивый Творец да утешит всех скорбящих и дарует им силы перенести постигшую их тяжелую утрату", - заключил предстоятель Русской церкви.
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Муфтий Крганов назвал Бердиева настоящим лидером
Вчера, 01:00
 
РелигияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Северный КавказМалокарачаевский районИсмаил БердиевОбщество
 
 
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