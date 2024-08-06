https://ria.ru/20240806/belgorod-1964340020.html

В Белгороде слышна серия взрывов

В Белгороде слышна серия взрывов - РИА Новости, 06.08.2024

В Белгороде слышна серия взрывов

Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия четвертой за день ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:42

2024-08-06T10:42

2024-08-06T10:42

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия четвертой за день ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. Четвертая во вторник ракетная опасность была объявлена в 10.08 мск, через пять минут в городе повторно включили сирену. В Белгороде с 10.20 были слышны серии громких взрывов в небе с разной интенсивностью.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгород

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белгород, происшествия