https://ria.ru/20240806/belgorod-1964340020.html
В Белгороде слышна серия взрывов
В Белгороде слышна серия взрывов - РИА Новости, 06.08.2024
В Белгороде слышна серия взрывов
Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия четвертой за день ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:42
2024-08-06T10:42
2024-08-06T10:42
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происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия четвертой за день ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. Четвертая во вторник ракетная опасность была объявлена в 10.08 мск, через пять минут в городе повторно включили сирену. В Белгороде с 10.20 были слышны серии громких взрывов в небе с разной интенсивностью.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия
В Белгороде слышна серия взрывов
В Белгороде во время четвертой за день ракетной опасности прогремели взрывы