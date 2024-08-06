https://ria.ru/20240806/baza-1964508366.html
Американский чиновник рассказал о пострадавших при атаке на базу в Ираке
Американский чиновник рассказал о пострадавших при атаке на базу в Ираке - РИА Новости, 06.08.2024
Американский чиновник рассказал о пострадавших при атаке на базу в Ираке
Военный чиновник США сообщил РИА Новости, что в результате атаки на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака пострадали семь военнослужащих, все... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:07
2024-08-06T20:07
2024-08-06T20:07
в мире
сша
москва
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919447366_1316:0:4957:2048_1920x0_80_0_0_8e5a22ea99908f2f47e7c4cdfa9d3b0b.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Военный чиновник США сообщил РИА Новости, что в результате атаки на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака пострадали семь военнослужащих, все они находятся в стабильном состоянии. Ранее официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что при атаке на базу поздним вечером в понедельник как минимум несколько военнослужащих США получили ранения, но не уточнил количество пострадавших. "Вчера, 5 августа, примерно в 14.00 по североамериканскому восточному времени (21.00 по Москве – ред.) две ракеты поразили авиабазу аль-Асад в Ираке. В результате атаки пострадали пять военнослужащих США и два американских подрядчика. Пятеро раненых сотрудников получают помощь на авиабазе аль-Асад, двое были эвакуированы для дальнейшего лечения. Все семеро пострадавших находятся в стабильном состоянии", - заявил чиновник.
https://ria.ru/20240806/ssha-1964307224.html
сша
москва
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919447366_1684:0:4415:2048_1920x0_80_0_0_04795f595856a90949bfb28157d47e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, ирак
В мире, США, Москва, Ирак
Американский чиновник рассказал о пострадавших при атаке на базу в Ираке
Чиновник США: при атаке на американскую базу в Ираке пострадали семь военных