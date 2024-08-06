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Американский чиновник рассказал о пострадавших при атаке на базу в Ираке - РИА Новости, 06.08.2024
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20:07 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/baza-1964508366.html
Американский чиновник рассказал о пострадавших при атаке на базу в Ираке
Американский чиновник рассказал о пострадавших при атаке на базу в Ираке - РИА Новости, 06.08.2024
Американский чиновник рассказал о пострадавших при атаке на базу в Ираке
Военный чиновник США сообщил РИА Новости, что в результате атаки на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака пострадали семь военнослужащих, все... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:07
2024-08-06T20:07
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Военный чиновник США сообщил РИА Новости, что в результате атаки на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака пострадали семь военнослужащих, все они находятся в стабильном состоянии. Ранее официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что при атаке на базу поздним вечером в понедельник как минимум несколько военнослужащих США получили ранения, но не уточнил количество пострадавших. "Вчера, 5 августа, примерно в 14.00 по североамериканскому восточному времени (21.00 по Москве – ред.) две ракеты поразили авиабазу аль-Асад в Ираке. В результате атаки пострадали пять военнослужащих США и два американских подрядчика. Пятеро раненых сотрудников получают помощь на авиабазе аль-Асад, двое были эвакуированы для дальнейшего лечения. Все семеро пострадавших находятся в стабильном состоянии", - заявил чиновник.
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в мире, сша, москва, ирак
В мире, США, Москва, Ирак
Американский чиновник рассказал о пострадавших при атаке на базу в Ираке

Чиновник США: при атаке на американскую базу в Ираке пострадали семь военных

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская база в Ираке
Американская база в Ираке - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская база в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Военный чиновник США сообщил РИА Новости, что в результате атаки на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака пострадали семь военнослужащих, все они находятся в стабильном состоянии.
Ранее официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что при атаке на базу поздним вечером в понедельник как минимум несколько военнослужащих США получили ранения, но не уточнил количество пострадавших.
"Вчера, 5 августа, примерно в 14.00 по североамериканскому восточному времени (21.00 по Москве – ред.) две ракеты поразили авиабазу аль-Асад в Ираке. В результате атаки пострадали пять военнослужащих США и два американских подрядчика. Пятеро раненых сотрудников получают помощь на авиабазе аль-Асад, двое были эвакуированы для дальнейшего лечения. Все семеро пострадавших находятся в стабильном состоянии", - заявил чиновник.
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