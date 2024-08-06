https://ria.ru/20240806/baza-1964508366.html

Американский чиновник рассказал о пострадавших при атаке на базу в Ираке

Американский чиновник рассказал о пострадавших при атаке на базу в Ираке - РИА Новости, 06.08.2024

Американский чиновник рассказал о пострадавших при атаке на базу в Ираке

Военный чиновник США сообщил РИА Новости, что в результате атаки на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака пострадали семь военнослужащих, все... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T20:07

2024-08-06T20:07

2024-08-06T20:07

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Военный чиновник США сообщил РИА Новости, что в результате атаки на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака пострадали семь военнослужащих, все они находятся в стабильном состоянии. Ранее официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что при атаке на базу поздним вечером в понедельник как минимум несколько военнослужащих США получили ранения, но не уточнил количество пострадавших. "Вчера, 5 августа, примерно в 14.00 по североамериканскому восточному времени (21.00 по Москве – ред.) две ракеты поразили авиабазу аль-Асад в Ираке. В результате атаки пострадали пять военнослужащих США и два американских подрядчика. Пятеро раненых сотрудников получают помощь на авиабазе аль-Асад, двое были эвакуированы для дальнейшего лечения. Все семеро пострадавших находятся в стабильном состоянии", - заявил чиновник.

https://ria.ru/20240806/ssha-1964307224.html

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