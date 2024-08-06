https://ria.ru/20240806/bajden-1964498500.html

Байден поддержал решение Харрис выбрать вице-президентом Уолца

Байден поддержал решение Харрис выбрать вице-президентом Уолца - РИА Новости, 06.08.2024

Байден поддержал решение Харрис выбрать вице-президентом Уолца

Президент США Джо Байден во вторник поддержал решение вице-президента и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис выбрать губернатора штата Миннесота... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:06

2024-08-06T19:06

2024-08-06T19:06

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник поддержал решение вице-президента и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис выбрать губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль своего напарника и кандидата в вице-президенты на предстоящих выборах. "Камала Харрис приняла прекрасное решение, выбрав напарником по гонке губернатора Тима Уолца", - говорится в опубликованном заявлении Байдена в соцсети Х. Действующий президент добавил, что тандем Харрис и Уолца послужит "работающим людям и среднему классу Америки". В Белом доме журналистам также сообщили, что Байден уже созвонился с Уолцем, чтобы поздравить его с принятым выбором. Ранее штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты. Официально оба они, как ожидается, будут выдвинуты номинантами от демократов на конвенции партии в Чикаго, которая начнется 19 августа. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240806/harris-1964397713.html

https://ria.ru/20240806/tramp-1964480983.html

https://ria.ru/20240805/ssha-1964051534.html

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в мире, сша, миннесота, чикаго, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024