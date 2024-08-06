https://ria.ru/20240806/b-52-1964366578.html

СМИ узнали о планах ВВС США модернизировать бомбардировщики B-52

СМИ узнали о планах ВВС США модернизировать бомбардировщики B-52 - РИА Новости, 06.08.2024

СМИ узнали о планах ВВС США модернизировать бомбардировщики B-52

США намерены усовершенствовать стратегические бомбардировщики 1960-х годов B-52 Stratofortresses, заменив двигатели и радары, на это может уйти не менее 15... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:13

2024-08-06T12:13

2024-08-06T12:13

сша

rolls-royce motor cars

b-52

b-21 (стратегический бомбардировщик)

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

в мире

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. США намерены усовершенствовать стратегические бомбардировщики 1960-х годов B-52 Stratofortresses, заменив двигатели и радары, на это может уйти не менее 15 миллиардов долларов, сообщает портал Defense One со ссылкой на источники. "Служба ВВС США хочет модернизировать... бомбардировщик (B-52 Stratofortresses - ред.), чтобы он мог летать еще три десятилетия и служить вместе со стратегическим бомбардировщиком B-21, тогда как бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer и бомбардировщики-невидимки Northrop B-2 Spirit выйдут из эксплуатации в начале 2030-х годов", - отмечает портал Портал добавляет, что программа по обновлению самолетов предусматривает замену двигателей и радаров. Отмечается, что план по замене текущих двигателей на двигатели Rolls-Royce F130 и замене радаров сталкивается с задержками и высокой стоимостью. "Последняя оценка программы замены коммерческих двигателей B-52 (CERP)... подскочила до 15 миллиардов долларов, что на 2,5 миллиарда долларов больше первоначальной оценки. Однако... ВВС все еще уточняют свои оценки и ждут новых предложений от Boeing (производителя авиационной техники - ред.), так что цена может измениться", - передает портал слова заместителя старшего руководителя по материально-техническому обеспечению программы B-52 Браена Найта. Такое заявление Найт сделал на конференции Life Cycle Industry Days, которая прошла в июле. Defense One передает со ссылкой на Найта, что для установки новых двигателей необходимо переработать сами бомбардировщики, а программа предусматривает также обновление кабины, дисплеев и других систем. Портал добавляет, что стоимость замены радаров также выросла с 2,3 миллиарда долларов до 3,3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240729/ssha-1962714374.html

https://ria.ru/20240510/sky-1942545721.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, rolls-royce motor cars, b-52, b-21 (стратегический бомбардировщик), b-2 (northrop grumman b2 spirit), в мире