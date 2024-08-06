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Эксперт рассказал, во что может вылиться сотрудничество США, Кореи и Японии - РИА Новости, 06.08.2024
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15:44 06.08.2024 (обновлено: 15:45 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/aziya-1964447322.html
Эксперт рассказал, во что может вылиться сотрудничество США, Кореи и Японии
Эксперт рассказал, во что может вылиться сотрудничество США, Кореи и Японии - РИА Новости, 06.08.2024
Эксперт рассказал, во что может вылиться сотрудничество США, Кореи и Японии
Трёхстороннее сотрудничество Вашингтона, Сеула и Токио является в первую очередь военным, что в свою очередь является прообразом потенциального... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:44
2024-08-06T15:45
россия
сша
хиросима (префектура)
нато
воздушно-космические силы россии
в мире
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Трёхстороннее сотрудничество Вашингтона, Сеула и Токио является в первую очередь военным, что в свою очередь является прообразом потенциального восточноазиатского НАТО, заявил профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин в ходе круглого стола, приуроченного к 79-й годовщине реального применения США атомного оружия в условиях военного времени. "Япония уже в блоке с США и Южной Кореей. Это блок, созданный президентом Байденом в прошлом году. И Япония от имени японского правительства во время визита Кисиды в Вашингтон в апреле этого года подтвердила своё участие в военном блоке, не надо нас обманывать дескать это объединение экономическое, кибернетическое, ничего подобного это уже прообраз дальневосточного НАТО", - сказал он. Эксперт также сказал, что Россия вынуждена отвечать на такую трансформацию, в том числе поэтому ВС РФ проводят учения нестратегических ядерных сил. "Это подготовка не к нанесению тактических ядерных ударов, это подготовка и демонстрация в первую очередь для США и НАТО, что все наши силы, в том числе и ядерные, находятся в состоянии высокой боевой готовности", - добавил он. По словам Кошкина, Россия обязана проводить такие учения, но это отнюдь не означает, что существуют планы и готовность к использованию такого оружия. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира". Ранее министерство обороны РФ сообщило, что авиация ВКС РФ в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил отработала снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами и провела воздушное патрулирование в назначенных районах. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240801/amerikantsy-1963219574.html
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россия
сша
хиросима (префектура)
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россия, сша, хиросима (префектура), нато, воздушно-космические силы россии, в мире
Россия, США, Хиросима (префектура), НАТО, Воздушно-космические силы России, В мире
Эксперт рассказал, во что может вылиться сотрудничество США, Кореи и Японии

Кошкин: блок США, Кореи и Японии может стать прообразом восточноазиатского НАТО

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Трёхстороннее сотрудничество Вашингтона, Сеула и Токио является в первую очередь военным, что в свою очередь является прообразом потенциального восточноазиатского НАТО, заявил профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин в ходе круглого стола, приуроченного к 79-й годовщине реального применения США атомного оружия в условиях военного времени.
"Япония уже в блоке с США и Южной Кореей. Это блок, созданный президентом Байденом в прошлом году. И Япония от имени японского правительства во время визита Кисиды в Вашингтон в апреле этого года подтвердила своё участие в военном блоке, не надо нас обманывать дескать это объединение экономическое, кибернетическое, ничего подобного это уже прообраз дальневосточного НАТО", - сказал он.
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Эксперт также сказал, что Россия вынуждена отвечать на такую трансформацию, в том числе поэтому ВС РФ проводят учения нестратегических ядерных сил. "Это подготовка не к нанесению тактических ядерных ударов, это подготовка и демонстрация в первую очередь для США и НАТО, что все наши силы, в том числе и ядерные, находятся в состоянии высокой боевой готовности", - добавил он.
По словам Кошкина, Россия обязана проводить такие учения, но это отнюдь не означает, что существуют планы и готовность к использованию такого оружия.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
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Ранее министерство обороны РФ сообщило, что авиация ВКС РФ в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил отработала снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами и провела воздушное патрулирование в назначенных районах.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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