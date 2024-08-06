https://ria.ru/20240806/aziya-1964447322.html

Эксперт рассказал, во что может вылиться сотрудничество США, Кореи и Японии

Эксперт рассказал, во что может вылиться сотрудничество США, Кореи и Японии - РИА Новости, 06.08.2024

Эксперт рассказал, во что может вылиться сотрудничество США, Кореи и Японии

Трёхстороннее сотрудничество Вашингтона, Сеула и Токио является в первую очередь военным, что в свою очередь является прообразом потенциального... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:44

2024-08-06T15:44

2024-08-06T15:45

россия

сша

хиросима (префектура)

нато

воздушно-космические силы россии

в мире

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Трёхстороннее сотрудничество Вашингтона, Сеула и Токио является в первую очередь военным, что в свою очередь является прообразом потенциального восточноазиатского НАТО, заявил профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин в ходе круглого стола, приуроченного к 79-й годовщине реального применения США атомного оружия в условиях военного времени. "Япония уже в блоке с США и Южной Кореей. Это блок, созданный президентом Байденом в прошлом году. И Япония от имени японского правительства во время визита Кисиды в Вашингтон в апреле этого года подтвердила своё участие в военном блоке, не надо нас обманывать дескать это объединение экономическое, кибернетическое, ничего подобного это уже прообраз дальневосточного НАТО", - сказал он. Эксперт также сказал, что Россия вынуждена отвечать на такую трансформацию, в том числе поэтому ВС РФ проводят учения нестратегических ядерных сил. "Это подготовка не к нанесению тактических ядерных ударов, это подготовка и демонстрация в первую очередь для США и НАТО, что все наши силы, в том числе и ядерные, находятся в состоянии высокой боевой готовности", - добавил он. По словам Кошкина, Россия обязана проводить такие учения, но это отнюдь не означает, что существуют планы и готовность к использованию такого оружия. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира". Ранее министерство обороны РФ сообщило, что авиация ВКС РФ в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил отработала снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами и провела воздушное патрулирование в назначенных районах. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240801/amerikantsy-1963219574.html

https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964302253.html

https://ria.ru/20240730/yaponiya-1962837458.html

россия

сша

хиросима (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, хиросима (префектура), нато, воздушно-космические силы россии, в мире