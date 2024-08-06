https://ria.ru/20240806/avtobusy-1964328988.html

В Липецкой области закупят школьных автобусов почти на 93 миллиона рублей

В Липецкой области закупят школьных автобусов почти на 93 миллиона рублей - РИА Новости, 06.08.2024

В Липецкой области закупят школьных автобусов почти на 93 миллиона рублей

В ближайшие два года власти Липецкой области направят из регионального бюджета 92,9 миллиона рублей на закупку школьных автобусов для муниципалитетов, сообщил... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:05

2024-08-06T10:05

2024-08-06T10:06

липецкая область

тербунский район

игорь артамонов

общественный транспорт

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ЛИПЕЦК, 6 авг - РИА Новости. В ближайшие два года власти Липецкой области направят из регионального бюджета 92,9 миллиона рублей на закупку школьных автобусов для муниципалитетов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что до конца этого года шесть автобусов поступят в школы Данковского, Добринского, Липецкого и Хлевенского районов, а также в Становлянский и Добровский округа. На днях новую технику получила школа села Борки Тербунского района. Машины также приобретаются за счет средств регионального бюджета, уточнил Артамонов. Он подчеркнул, что для безопасных перевозок школьников автобусы оборудованы навигацией и средствами технического контроля. "Тринадцать тысяч детей в нашем регионе ездят в школу на автобусах. Чтобы обеспечить комфорт и безопасность маленьких пассажиров, мы ежегодно обновляем автопарк. С 2019 года передали школам 267 автобусов", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20240802/dorogi-1963617723.html

тербунский район

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Артем Смирнов

тербунский район, игорь артамонов, общественный транспорт