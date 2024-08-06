Последние атаки "Хезболлы" не были ответом на убийство Шукра, заявил генсек
Насрулла: атаки "Хезболлы" в последние дни не являются ответом на убийство Шукра
Бойцы движения "Хезболлах". Архивное фото
БЕЙРУТ, 6 авг - РИА Новости. Атаки бойцов движения "Хезболлах" на новые штабы и позиции армии Израиля в последние дни не являются ответом на убийство высокопоставленного командира Фуада Шукра в пригороде Бейрута, заявил генеральный секретарь шиитского движения Хасан Насрулла во вторник в ходе своего выступления посвященного памяти Шукра.
"Все операции, которые были реализованы бойцами сопротивления за последние дни - это продолжение общего положения противостояния и не является ответом на убийство Фуада Шукра",- сказал Насрулла.
Во вторник бойцы ливанской "Хезболлах" заявили о проведении семи боевых операций против армии Израиля на разных отрезках границы. В том числе были атакованы штабы операций бригады "Голани" и 621-го батальона особого назначения "Эгоз". Также в ночь на вторник "Хезболлах" атаковала беспилотниками штаб 91-й дивизии армии Израиля. Помимо этого, согласно заявлениям пресс-службы ливанского движения, были атакованы места скопления живой силы израильских военных, пограничные опорные пункты и бронетехника.
Израильская авиация в свою очередь атаковала дом и транспортные средства в южном Ливане в результате чего погибли не менее пяти человек.
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того, как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах", израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктуры и мирные жители.
"Хезболла" атаковала штаб 91-й дивизии армии Израиля
5 августа, 11:36