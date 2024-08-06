https://ria.ru/20240806/ataka-1964309504.html

В Астраханской области объявляли о возможной атаке БПЛА

В Астраханской области объявляли о возможной атаке БПЛА - РИА Новости, 06.08.2024

В Астраханской области объявляли о возможной атаке БПЛА

Угрозу атаки БПЛА объявляли в Ахтубинском районе Астраханской области, но отменили спустя 20 минут. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T06:52

2024-08-06T06:52

2024-08-06T07:11

специальная военная операция на украине

астраханская область

ахтубинский район

происшествия

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА объявляли в Ахтубинском районе Астраханской области, но отменили спустя 20 минут.Глава этого района Владимир Михед в 6.39 мск в своем Telegram-канале сообщил о "возможной атаке беспилотных летательных аппаратов". Через 20 минут он же заявил, что угроза миновала."Сигнал "Внимание всем" отменен. Опасность атаки БПЛА миновала. Прошу и дальше сохранять бдительность и чувство гражданской ответственности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

астраханская область

ахтубинский район

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астраханская область, ахтубинский район, происшествия, россия