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В Астраханской области объявляли о возможной атаке БПЛА
В Астраханской области объявляли о возможной атаке БПЛА - РИА Новости, 06.08.2024
В Астраханской области объявляли о возможной атаке БПЛА
Угрозу атаки БПЛА объявляли в Ахтубинском районе Астраханской области, но отменили спустя 20 минут. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:52
2024-08-06T06:52
2024-08-06T07:11
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астраханская область
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происшествия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА объявляли в Ахтубинском районе Астраханской области, но отменили спустя 20 минут.Глава этого района Владимир Михед в 6.39 мск в своем Telegram-канале сообщил о "возможной атаке беспилотных летательных аппаратов". Через 20 минут он же заявил, что угроза миновала."Сигнал "Внимание всем" отменен. Опасность атаки БПЛА миновала. Прошу и дальше сохранять бдительность и чувство гражданской ответственности", - написал он в Telegram-канале.
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астраханская область, ахтубинский район, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область, Ахтубинский район, Происшествия, Россия
В Астраханской области объявляли о возможной атаке БПЛА
В Ахтубинском районе Астраханской области объявляли о возможной атаке БПЛА