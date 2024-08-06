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В Астраханской области объявляли о возможной атаке БПЛА - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:52 06.08.2024 (обновлено: 07:11 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/ataka-1964309504.html
В Астраханской области объявляли о возможной атаке БПЛА
В Астраханской области объявляли о возможной атаке БПЛА - РИА Новости, 06.08.2024
В Астраханской области объявляли о возможной атаке БПЛА
Угрозу атаки БПЛА объявляли в Ахтубинском районе Астраханской области, но отменили спустя 20 минут. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:52
2024-08-06T07:11
специальная военная операция на украине
астраханская область
ахтубинский район
происшествия
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА объявляли в Ахтубинском районе Астраханской области, но отменили спустя 20 минут.Глава этого района Владимир Михед в 6.39 мск в своем Telegram-канале сообщил о "возможной атаке беспилотных летательных аппаратов". Через 20 минут он же заявил, что угроза миновала."Сигнал "Внимание всем" отменен. Опасность атаки БПЛА миновала. Прошу и дальше сохранять бдительность и чувство гражданской ответственности", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
астраханская область
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астраханская область, ахтубинский район, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область, Ахтубинский район, Происшествия, Россия
В Астраханской области объявляли о возможной атаке БПЛА

В Ахтубинском районе Астраханской области объявляли о возможной атаке БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА объявляли в Ахтубинском районе Астраханской области, но отменили спустя 20 минут.
Глава этого района Владимир Михед в 6.39 мск в своем Telegram-канале сообщил о "возможной атаке беспилотных летательных аппаратов". Через 20 минут он же заявил, что угроза миновала.
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"Сигнал "Внимание всем" отменен. Опасность атаки БПЛА миновала. Прошу и дальше сохранять бдительность и чувство гражданской ответственности", - написал он в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеАстраханская областьАхтубинский районПроисшествияРоссия
 
 
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