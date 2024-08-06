https://ria.ru/20240806/armija-1964485136.html

СМИ: армия Бангладеш произвела крупную перестановку на фоне протестов

СМИ: армия Бангладеш произвела крупную перестановку на фоне протестов - РИА Новости, 06.08.2024

СМИ: армия Бангладеш произвела крупную перестановку на фоне протестов

Армия Бангладеш произвела крупную перестановку в своих подразделениях на фоне протестов сообщает газета Daily Star со ссылкой на пресс-релиз Межведомственной... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:52

2024-08-06T17:52

2024-08-06T17:53

в мире

бангладеш

дакка (город)

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Армия Бангладеш произвела крупную перестановку в своих подразделениях на фоне протестов сообщает газета Daily Star со ссылкой на пресс-релиз Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR). "На некоторых руководящих должностях в армии Бангладеш были произведены перестановки", - пишет издание со ссылкой на службу. По данным издания, генерал-лейтенант Мизанур Рахман Шамим назначен начальником генерального штаба армии, генерал-лейтенант Муджибур Рахман - "командующим генеральным офицером командования по подготовке и доктрине армии", а генерал-лейтенант Ахмед Табрез Шамс Чоудхури был назначен генералом-квартирмейстером. Кроме того, генеральный директор Национального центра мониторинга телекоммуникаций (NTMC), генерал-майор Зиаул Ахсан был освобожден от своей должности, на его место назначен генерал-майор Ридванур Рахман. В понедельник премьер Бангладеш Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер просит убежища в Великобритании. Ранее западные СМИ сообщали, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964255194.html

бангладеш

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в мире, бангладеш, дакка (город), беспорядки в бангладеш