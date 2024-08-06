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СМИ: армия Бангладеш произвела крупную перестановку на фоне протестов - РИА Новости, 06.08.2024
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17:52 06.08.2024 (обновлено: 17:53 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/armija-1964485136.html
СМИ: армия Бангладеш произвела крупную перестановку на фоне протестов
СМИ: армия Бангладеш произвела крупную перестановку на фоне протестов - РИА Новости, 06.08.2024
СМИ: армия Бангладеш произвела крупную перестановку на фоне протестов
Армия Бангладеш произвела крупную перестановку в своих подразделениях на фоне протестов сообщает газета Daily Star со ссылкой на пресс-релиз Межведомственной... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:52
2024-08-06T17:53
в мире
бангладеш
дакка (город)
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Армия Бангладеш произвела крупную перестановку в своих подразделениях на фоне протестов сообщает газета Daily Star со ссылкой на пресс-релиз Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR). "На некоторых руководящих должностях в армии Бангладеш были произведены перестановки", - пишет издание со ссылкой на службу. По данным издания, генерал-лейтенант Мизанур Рахман Шамим назначен начальником генерального штаба армии, генерал-лейтенант Муджибур Рахман - "командующим генеральным офицером командования по подготовке и доктрине армии", а генерал-лейтенант Ахмед Табрез Шамс Чоудхури был назначен генералом-квартирмейстером. Кроме того, генеральный директор Национального центра мониторинга телекоммуникаций (NTMC), генерал-майор Зиаул Ахсан был освобожден от своей должности, на его место назначен генерал-майор Ридванур Рахман. В понедельник премьер Бангладеш Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер просит убежища в Великобритании. Ранее западные СМИ сообщали, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964255194.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Беспорядки в Бангладеш
СМИ: армия Бангладеш произвела крупную перестановку на фоне протестов

Daily Star: армия Бангладеш произвела крупную перестановку в подразделениях

© AP Photo / Fatima Tuj JohoraПротестующие у мурала с портретом Шейх Хасины в Дакке
Протестующие у мурала с портретом Шейх Хасины в Дакке - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Fatima Tuj Johora
Протестующие у мурала с портретом Шейх Хасины в Дакке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Армия Бангладеш произвела крупную перестановку в своих подразделениях на фоне протестов сообщает газета Daily Star со ссылкой на пресс-релиз Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR).
"На некоторых руководящих должностях в армии Бангладеш были произведены перестановки", - пишет издание со ссылкой на службу.
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
МИД России прокомментировал ситуацию в Бангладеш
5 августа, 18:59
По данным издания, генерал-лейтенант Мизанур Рахман Шамим назначен начальником генерального штаба армии, генерал-лейтенант Муджибур Рахман - "командующим генеральным офицером командования по подготовке и доктрине армии", а генерал-лейтенант Ахмед Табрез Шамс Чоудхури был назначен генералом-квартирмейстером.
Кроме того, генеральный директор Национального центра мониторинга телекоммуникаций (NTMC), генерал-майор Зиаул Ахсан был освобожден от своей должности, на его место назначен генерал-майор Ридванур Рахман.
В понедельник премьер Бангладеш Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер просит убежища в Великобритании. Ранее западные СМИ сообщали, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.
Протесты в Бангладеш
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

Антиправительственные протестующие во время штурма дворца премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
1 из 8
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

Антиправительственные протестующие и военнослужащие в Дакке

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
2 из 8
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

Антиправительственные протестующие взбираются на стены резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
3 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

Антиправительственные протестующие собираются во дворце премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

© AFP 2024 / K M ASAD
4 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

Антиправительственные протестующие собираются во дворце премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

© AFP 2024 / K M ASAD
5 из 8
© AP Photo / Rajib Dhar

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

Протестующие в Дакке

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

© AP Photo / Rajib Dhar
6 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

Антиправительственные протестующие громят дворец премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

© AFP 2024 / K M ASAD
7 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

Антиправительственные протестующие идут к резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

© AFP 2024 / K M ASAD
8 из 8

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
1 из 8

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
2 из 8

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
3 из 8

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

© AFP 2024 / K M ASAD
4 из 8

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

© AFP 2024 / K M ASAD
5 из 8

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

© AP Photo / Rajib Dhar
6 из 8

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

© AFP 2024 / K M ASAD
7 из 8

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

© AFP 2024 / K M ASAD
8 из 8
 
В миреБангладешДакка (город)Беспорядки в Бангладеш
 
 
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