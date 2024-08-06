СМИ: армия Бангладеш произвела крупную перестановку на фоне протестов

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Армия Бангладеш произвела крупную перестановку в своих подразделениях на фоне протестов сообщает газета Daily Star со ссылкой на пресс-релиз Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR). "На некоторых руководящих должностях в армии Бангладеш были произведены перестановки", - пишет издание со ссылкой на службу. По данным издания, генерал-лейтенант Мизанур Рахман Шамим назначен начальником генерального штаба армии, генерал-лейтенант Муджибур Рахман - "командующим генеральным офицером командования по подготовке и доктрине армии", а генерал-лейтенант Ахмед Табрез Шамс Чоудхури был назначен генералом-квартирмейстером. Кроме того, генеральный директор Национального центра мониторинга телекоммуникаций (NTMC), генерал-майор Зиаул Ахсан был освобожден от своей должности, на его место назначен генерал-майор Ридванур Рахман. В понедельник премьер Бангладеш Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер просит убежища в Великобритании. Ранее западные СМИ сообщали, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.
Протестующие у мурала с портретом Шейх Хасины в Дакке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Армия Бангладеш произвела крупную перестановку в своих подразделениях на фоне протестов сообщает газета Daily Star со ссылкой на пресс-релиз Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR).
"На некоторых руководящих должностях в армии Бангладеш были произведены перестановки", - пишет издание со ссылкой на службу.
По данным издания, генерал-лейтенант Мизанур Рахман Шамим назначен начальником генерального штаба армии, генерал-лейтенант Муджибур Рахман - "командующим генеральным офицером командования по подготовке и доктрине армии", а генерал-лейтенант Ахмед Табрез Шамс Чоудхури был назначен генералом-квартирмейстером.
Кроме того, генеральный директор Национального центра мониторинга телекоммуникаций (NTMC), генерал-майор Зиаул Ахсан был освобожден от своей должности, на его место назначен генерал-майор Ридванур Рахман.
В понедельник премьер Бангладеш Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер просит убежища в Великобритании. Ранее западные СМИ сообщали, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.