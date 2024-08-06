https://ria.ru/20240806/arest-1964489271.html

В Москве арестовали домогавшегося пассажирки таксиста

В Москве арестовали домогавшегося пассажирки таксиста - РИА Новости, 06.08.2024

В Москве арестовали домогавшегося пассажирки таксиста

Кунцевский суд Москвы арестовал водителя такси, ранее домогавшегося женщины в автомобиле, за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:13

2024-08-06T18:13

2024-08-06T19:34

москва

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы арестовал водителя такси, ранее домогавшегося женщины в автомобиле, за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы Абдахов Хаджимурад Абдулаевич признан виновным в совершении административного правонарушения. <...> Суд назначил ему административное наказание в виде административного ареста на срок десять суток", — рассказал собеседник агентства.В суде пояснили, что Абдахов отказался выполнять законные требования сотрудника полиции — проследовать в ОМВД для разбирательств по ранее совершенному правонарушению. Сотрудники полиции принудительно доставили Абдахова в отдел.Ранее этот таксист разместил в своем Telegram-канале видеозапись, содержащую домогательства женщины с унижением ее достоинства.

https://ria.ru/20240730/podmoskove-1962975558.html

https://ria.ru/20240215/delo-1927535818.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, происшествия