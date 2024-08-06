https://ria.ru/20240806/arest-1964489271.html
В Москве арестовали домогавшегося пассажирки таксиста
В Москве арестовали домогавшегося пассажирки таксиста - РИА Новости, 06.08.2024
В Москве арестовали домогавшегося пассажирки таксиста
Кунцевский суд Москвы арестовал водителя такси, ранее домогавшегося женщины в автомобиле, за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:13
2024-08-06T18:13
2024-08-06T19:34
москва
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы арестовал водителя такси, ранее домогавшегося женщины в автомобиле, за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы Абдахов Хаджимурад Абдулаевич признан виновным в совершении административного правонарушения. <...> Суд назначил ему административное наказание в виде административного ареста на срок десять суток", — рассказал собеседник агентства.В суде пояснили, что Абдахов отказался выполнять законные требования сотрудника полиции — проследовать в ОМВД для разбирательств по ранее совершенному правонарушению. Сотрудники полиции принудительно доставили Абдахова в отдел.Ранее этот таксист разместил в своем Telegram-канале видеозапись, содержащую домогательства женщины с унижением ее достоинства.
https://ria.ru/20240730/podmoskove-1962975558.html
https://ria.ru/20240215/delo-1927535818.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
В Москве арестовали домогавшегося пассажирки таксиста
В Москве арестовали домогавшегося пассажирки таксиста на 10 суток
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы арестовал водителя такси, ранее домогавшегося женщины в автомобиле, за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы Абдахов Хаджимурад Абдулаевич признан виновным в совершении административного правонарушения. <...> Суд назначил ему административное наказание в виде административного ареста на срок десять суток", — рассказал собеседник агентства.
В суде пояснили, что Абдахов отказался выполнять законные требования сотрудника полиции — проследовать в ОМВД для разбирательств по ранее совершенному правонарушению. Сотрудники полиции принудительно доставили Абдахова в отдел.
Ранее этот таксист разместил в своем Telegram-канале видеозапись, содержащую домогательства женщины с унижением ее достоинства.