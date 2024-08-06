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В Москве арестовали домогавшегося пассажирки таксиста - РИА Новости, 06.08.2024
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18:13 06.08.2024 (обновлено: 19:34 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/arest-1964489271.html
В Москве арестовали домогавшегося пассажирки таксиста
В Москве арестовали домогавшегося пассажирки таксиста - РИА Новости, 06.08.2024
В Москве арестовали домогавшегося пассажирки таксиста
Кунцевский суд Москвы арестовал водителя такси, ранее домогавшегося женщины в автомобиле, за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:13
2024-08-06T19:34
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы арестовал водителя такси, ранее домогавшегося женщины в автомобиле, за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы Абдахов Хаджимурад Абдулаевич признан виновным в совершении административного правонарушения. &lt;...&gt; Суд назначил ему административное наказание в виде административного ареста на срок десять суток", — рассказал собеседник агентства.В суде пояснили, что Абдахов отказался выполнять законные требования сотрудника полиции — проследовать в ОМВД для разбирательств по ранее совершенному правонарушению. Сотрудники полиции принудительно доставили Абдахова в отдел.Ранее этот таксист разместил в своем Telegram-канале видеозапись, содержащую домогательства женщины с унижением ее достоинства.
https://ria.ru/20240730/podmoskove-1962975558.html
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
В Москве арестовали домогавшегося пассажирки таксиста

В Москве арестовали домогавшегося пассажирки таксиста на 10 суток

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы арестовал водителя такси, ранее домогавшегося женщины в автомобиле, за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы Абдахов Хаджимурад Абдулаевич признан виновным в совершении административного правонарушения. <...> Суд назначил ему административное наказание в виде административного ареста на срок десять суток", — рассказал собеседник агентства.
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В суде пояснили, что Абдахов отказался выполнять законные требования сотрудника полиции — проследовать в ОМВД для разбирательств по ранее совершенному правонарушению. Сотрудники полиции принудительно доставили Абдахова в отдел.
Ранее этот таксист разместил в своем Telegram-канале видеозапись, содержащую домогательства женщины с унижением ее достоинства.
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