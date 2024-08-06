https://ria.ru/20240806/arest-1964395833.html

Военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика

Военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика - РИА Новости, 06.08.2024

Военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика

Бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика арестовали по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:33

2024-08-06T13:33

2024-08-06T14:38

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика арестовали по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко."Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимира Демчика", — сказала она.Петренко пояснила, что полковника запаса подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в четыре миллиона рублей весной 2017 года дал гендиректор одной из коммерческих организаций. Он хотел заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении его фирмы к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для вооруженных сил. Как установило следствие, в 2017-2018 годах эта компания действительно исполняла такие контракты — в общей сложности c ней заключили 26 договоров на 574 миллиона рублей.Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя, заключила Петренко.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

https://ria.ru/20240801/sud-1963458648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)