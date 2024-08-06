Военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика
СК: экс-главу вещевого управления МО Демчика арестовали по подозрению во взятке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания Министерства обороны России
Герб на ограде здания Министерства обороны России. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика арестовали по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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"Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимира Демчика", — сказала она.
Петренко пояснила, что полковника запаса подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, взятку в четыре миллиона рублей весной 2017 года дал гендиректор одной из коммерческих организаций. Он хотел заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении его фирмы к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для вооруженных сил. Как установило следствие, в 2017-2018 годах эта компания действительно исполняла такие контракты — в общей сложности c ней заключили 26 договоров на 574 миллиона рублей.
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя, заключила Петренко.
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