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Военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика - РИА Новости, 06.08.2024
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13:33 06.08.2024 (обновлено: 14:38 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/arest-1964395833.html
Военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика - РИА Новости, 06.08.2024
Военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика арестовали по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:33
2024-08-06T14:38
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика арестовали по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.&quot;Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО &quot;Текстильная торговая компания&quot; (группа компаний &quot;Чайковский текстиль&quot;) Владимира Демчика&quot;, — сказала она.Петренко пояснила, что полковника запаса подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в четыре миллиона рублей весной 2017 года дал гендиректор одной из коммерческих организаций. Он хотел заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении его фирмы к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для вооруженных сил. Как установило следствие, в 2017-2018 годах эта компания действительно исполняла такие контракты — в общей сложности c ней заключили 26 договоров на 574 миллиона рублей.Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя, заключила Петренко.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика

СК: экс-главу вещевого управления МО Демчика арестовали по подозрению во взятке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания Министерства обороны России
Герб на ограде здания Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика арестовали по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«

"Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимира Демчика", — сказала она.

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Петренко пояснила, что полковника запаса подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, взятку в четыре миллиона рублей весной 2017 года дал гендиректор одной из коммерческих организаций. Он хотел заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении его фирмы к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для вооруженных сил. Как установило следствие, в 2017-2018 годах эта компания действительно исполняла такие контракты — в общей сложности c ней заключили 26 договоров на 574 миллиона рублей.
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя, заключила Петренко.
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