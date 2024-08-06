https://ria.ru/20240806/ankara-1964472954.html
В Анкаре прогремел взрыв в жилом доме
В Анкаре прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 06.08.2024
В Анкаре прогремел взрыв в жилом доме
Взрыв, предположительно, вызванный утечкой газа, прогремел в жилом здании в Анкаре, есть погибший, сообщила газета Turkiye. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:06
2024-08-06T17:06
2024-08-06T17:07
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Взрыв, предположительно, вызванный утечкой газа, прогремел в жилом здании в Анкаре, есть погибший, сообщила газета Turkiye. "Взрыв, предположительно, вызванный природным газом, произошел в квартале Азизие района Чанкая в Анкаре", - сообщило издание. По предварительным данным, в результате взрыва есть погибший.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), турция
В мире, Анкара (провинция), Турция
В Анкаре прогремел взрыв в жилом доме
Turkiye: в жилом здании в Анкаре прогремел взрыв газа, один человек погиб