https://ria.ru/20240806/ankara-1964472954.html

В Анкаре прогремел взрыв в жилом доме

В Анкаре прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 06.08.2024

В Анкаре прогремел взрыв в жилом доме

Взрыв, предположительно, вызванный утечкой газа, прогремел в жилом здании в Анкаре, есть погибший, сообщила газета Turkiye. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:06

2024-08-06T17:06

2024-08-06T17:07

в мире

анкара (провинция)

турция

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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Взрыв, предположительно, вызванный утечкой газа, прогремел в жилом здании в Анкаре, есть погибший, сообщила газета Turkiye. "Взрыв, предположительно, вызванный природным газом, произошел в квартале Азизие района Чанкая в Анкаре", - сообщило издание. По предварительным данным, в результате взрыва есть погибший.

https://ria.ru/20240630/vzryv-1956468654.html

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Ольга Фомченкова

в мире, анкара (провинция), турция