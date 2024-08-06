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В Анкаре прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 06.08.2024
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17:06 06.08.2024 (обновлено: 17:07 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/ankara-1964472954.html
В Анкаре прогремел взрыв в жилом доме
В Анкаре прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 06.08.2024
В Анкаре прогремел взрыв в жилом доме
Взрыв, предположительно, вызванный утечкой газа, прогремел в жилом здании в Анкаре, есть погибший, сообщила газета Turkiye. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:06
2024-08-06T17:07
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Взрыв, предположительно, вызванный утечкой газа, прогремел в жилом здании в Анкаре, есть погибший, сообщила газета Turkiye. "Взрыв, предположительно, вызванный природным газом, произошел в квартале Азизие района Чанкая в Анкаре", - сообщило издание. По предварительным данным, в результате взрыва есть погибший.
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в мире, анкара (провинция), турция
В мире, Анкара (провинция), Турция
В Анкаре прогремел взрыв в жилом доме

Turkiye: в жилом здании в Анкаре прогремел взрыв газа, один человек погиб

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Взрыв, предположительно, вызванный утечкой газа, прогремел в жилом здании в Анкаре, есть погибший, сообщила газета Turkiye.
"Взрыв, предположительно, вызванный природным газом, произошел в квартале Азизие района Чанкая в Анкаре", - сообщило издание.
По предварительным данным, в результате взрыва есть погибший.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
В турецком городе Торбалы не менее трех человек погибли при взрыве
30 июня, 15:59
 
В миреАнкара (провинция)Турция
 
 
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