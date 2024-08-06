https://ria.ru/20240806/alaudinov-1964509596.html

Алаудинов: ВСУ использовали последние резервы на границе с Курской областью

Алаудинов: ВСУ использовали последние резервы на границе с Курской областью - РИА Новости, 06.08.2024

Алаудинов: ВСУ использовали последние резервы на границе с Курской областью

ВСУ задействовали последние резервы на границе с Курской областью, после их уничтожения российские войска выйдут "на финишную прямую" завершения СВО, считает... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T20:22

2024-08-06T20:22

2024-08-06T20:28

курская область

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вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. ВСУ задействовали последние резервы на границе с Курской областью, после их уничтожения российские войска выйдут "на финишную прямую" завершения СВО, считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале."Я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит", - заявил командир, комментируя ситуацию на границе с Украиной в Курской области.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Пограничники и военные отражают атаки ВСУ, уничтожены шесть танков, две БМП, четыре БТР и три машины "Козак". Резервы российской группировки выдвинулись в район боестолкновения.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.

https://ria.ru/20240806/minoborony-1964501989.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, апты алаудинов, россия