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Алаудинов: ВСУ использовали последние резервы на границе с Курской областью - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 06.08.2024 (обновлено: 20:28 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/alaudinov-1964509596.html
Алаудинов: ВСУ использовали последние резервы на границе с Курской областью
Алаудинов: ВСУ использовали последние резервы на границе с Курской областью - РИА Новости, 06.08.2024
Алаудинов: ВСУ использовали последние резервы на границе с Курской областью
ВСУ задействовали последние резервы на границе с Курской областью, после их уничтожения российские войска выйдут "на финишную прямую" завершения СВО, считает... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:22
2024-08-06T20:28
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
россия
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. ВСУ задействовали последние резервы на границе с Курской областью, после их уничтожения российские войска выйдут "на финишную прямую" завершения СВО, считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале."Я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит", - заявил командир, комментируя ситуацию на границе с Украиной в Курской области.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Пограничники и военные отражают атаки ВСУ, уничтожены шесть танков, две БМП, четыре БТР и три машины "Козак". Резервы российской группировки выдвинулись в район боестолкновения.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
https://ria.ru/20240806/minoborony-1964501989.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, апты алаудинов, россия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Россия
Алаудинов: ВСУ использовали последние резервы на границе с Курской областью

Алаудинов: после уничтожения ДРГ под Курском СВО выйдет на финишную прямую

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗамначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. ВСУ задействовали последние резервы на границе с Курской областью, после их уничтожения российские войска выйдут "на финишную прямую" завершения СВО, считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
"Я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит", - заявил командир, комментируя ситуацию на границе с Украиной в Курской области.
Кадры поражения военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Минобороны показало кадры поражения техники ВСУ на границе Курской области
Вчера, 19:27
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Пограничники и военные отражают атаки ВСУ, уничтожены шесть танков, две БМП, четыре БТР и три машины "Козак". Резервы российской группировки выдвинулись в район боестолкновения.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАпты АлаудиновРоссия
 
 
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