https://ria.ru/20240806/aes-1964529408.html

Глава Курчатова опроверг данные об обстрелах Курской АЭС

Глава Курчатова опроверг данные об обстрелах Курской АЭС - РИА Новости, 06.08.2024

Глава Курчатова опроверг данные об обстрелах Курской АЭС

Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме, информация об обстрелах станции - фейковая, сообщил РИА Новости глава Курчатове Игорь Корпунков. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T23:17

2024-08-06T23:17

2024-08-06T23:21

курчатов

общество

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/36707/82/367078204_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6f9d47f7f75507b6f2fa0250dbef9025.jpg

ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме, информация об обстрелах станции - фейковая, сообщил РИА Новости глава Курчатове Игорь Корпунков."Это - фейковая информация, атомная станция работает в штатном режиме", - сообщил Игорь Корпунков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курчатов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курчатов, общество