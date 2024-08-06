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Глава Курчатова опроверг данные об обстрелах Курской АЭС - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 06.08.2024 (обновлено: 23:21 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/aes-1964529408.html
Глава Курчатова опроверг данные об обстрелах Курской АЭС
Глава Курчатова опроверг данные об обстрелах Курской АЭС - РИА Новости, 06.08.2024
Глава Курчатова опроверг данные об обстрелах Курской АЭС
Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме, информация об обстрелах станции - фейковая, сообщил РИА Новости глава Курчатове Игорь Корпунков. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T23:17
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курчатов
общество
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме, информация об обстрелах станции - фейковая, сообщил РИА Новости глава Курчатове Игорь Корпунков."Это - фейковая информация, атомная станция работает в штатном режиме", - сообщил Игорь Корпунков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курчатов, общество
Курчатов, Общество, Специальная военная операция на Украине
Глава Курчатова опроверг данные об обстрелах Курской АЭС

Глава Курчатова Корпунков: данные об обстрелах Курской АЭС — фейковые

© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станцииОбщий план Курской атомной станции
Общий план Курской атомной станции - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станции
Общий план Курской атомной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме, информация об обстрелах станции - фейковая, сообщил РИА Новости глава Курчатове Игорь Корпунков.
"Это - фейковая информация, атомная станция работает в штатном режиме", - сообщил Игорь Корпунков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурчатовОбщество
 
 
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