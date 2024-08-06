https://ria.ru/20240806/adygeja-1964402930.html

В Адыгее к концу года появятся пять новых школ

В Адыгее к концу года появятся пять новых школ - РИА Новости, 06.08.2024

В Адыгее к концу года появятся пять новых школ

В Адыгее к текущего концу года планируют завершить строительство пяти школ, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:00

2024-08-06T14:00

2024-08-06T15:11

республика адыгея

майкоп

майкопский район

россия

мурат кумпилов

единая россия

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МАЙКОП, 6 авг — РИА Новости. В Адыгее к текущего концу года планируют завершить строительство пяти школ, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В этом году планируется завершить строительство пяти школ – в Майкопе, Тахтамукайском и Майкопском районах", - говорится в сообщении. Ход строительства одной из них, в поселке Табачном Майкопского района, во вторник проверил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Здание школы рассчитано на 250 учеников, оно строится в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Здесь уже возведены два трехэтажных корпуса, соединенных переходом. Сейчас ведется внутренняя отделка, монтаж инженерных сетей и обустройство пришкольной территории. Стоимость объекта – более 416 миллионов рублей. В ходе осмотра Кумпилов дал ряд поручений, чтобы обеспечить соблюдение сроков строительства и качества работ. "Мы последовательно работаем над выполнением задачи президента РФ Владимира Владимировича Путина по развитию образовательной инфраструктуры. Стараемся максимально эффективно использовать все возможности госпрограмм, нацпроекта “Образование”, партийных программ “Единой России”. Благодаря федеральной поддержке, уже в ближайшем будущем появится большое число новых учебных мест и будут разгружены действующие школы. При этом стремимся создать равные возможности для качественного учебного процесса как в городах, так и в сельской местности", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им в ходе рабочей поездки.

https://ria.ru/20240503/zhile-1943751864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

майкоп, майкопский район, россия, мурат кумпилов, единая россия