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В Московском зоопарке рассказали, как прошла Неделя панд - РИА Новости, 05.08.2024
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17:59 05.08.2024 (обновлено: 18:02 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/zoopark-1964242301.html
В Московском зоопарке рассказали, как прошла Неделя панд
В Московском зоопарке рассказали, как прошла Неделя панд - РИА Новости, 05.08.2024
В Московском зоопарке рассказали, как прошла Неделя панд
Более 130 тысяч человек посетили Московский зоопарк на Неделе панд, которая прошла с 29 июля по 4 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:59
2024-08-05T18:02
московский зоопарк
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 130 тысяч человек посетили Московский зоопарк на Неделе панд, которая прошла с 29 июля по 4 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "В Московском зоопарке масштабно отпраздновали дни рождения больших панд. Диндин и Жуи родились с разницей в один день, соответственно 30 и 31 июля. В этом году праздник, посвященный бамбуковым медведям, длился всю неделю. За это время зоопарк посетили более 130 тысяч человек", - рассказали в зоосаде. В течение недели в зоопарке проходили экскурсии, квесты, лекции, творческие мастер-классы и беседы у вольера панд с кипером. Также гости написали свои поздравления для Жуи и Диндин на открытках. "Для больших панд каждый день делали различные подарки из бамбука. Так, в сам день рождения Диндин, 30 июля, легендарной маме Катюши подготовили подарок, выполненный в стилистике сказки "Маша и три медведя". Для нее изготовили стол и стул из бамбука. Из бамбука вырезали даже сушки и самовар. Также для Диндин сделали ледяной торт, украшенный кусочками фруктов", - добавили в зоопарке. Посетители также сделали для панды угощение, сложив в тканевый мешок любимые лакомства Диндин: ростки бамбука, овощи, фрукты и древесную стружку. "Именинница с энтузиазмом продегустировала все угощения, включая новую "мебель" из бамбука", - подчеркнули в зоосаде. Для самца Жуи 31 июля сотрудники зоопарка придумали подарок в стилистике сказки "По щучьему велению". Киперы изготовили печку из картона и бамбука, щуку из картона и Емелю, набитого стружкой. Также для Жуи приготовили ледяной торт, украшенный цифрой восемь изо льда, и его любимые угощения. "На большую часть активностей Недели панд можно было попасть только по предварительной записи. В итоге списки желающих были переполнены уже в начале недели. В тематических лекциях, квестах и экскурсиях приняли участие более 600 энтузиастов", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240802/zoopark-1963732016.html
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День рождения панды Диндин в Московском зоопарке
Диндин исполнилось 7 лет, а Жуи – 8. В этом году мы решили устроить отдельные праздники для каждой панды, и торжества продлятся целую неделю — с 29 июля по 4 августа.
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День рождения Жуи в Московском зоопарке
Сегодня в зоопарке поздравляли нашего Жуи с Днем Рождения. Бамбуковому медведю, папе Катюши исполнилось 8 лет.
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московский зоопарк, москва, хорошие новости
Московский зоопарк, Москва, Хорошие новости, Хорошие новости
В Московском зоопарке рассказали, как прошла Неделя панд

Более 130 тысяч человек посетили Московский зоопарк во время Недели панд

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПанда Катюша в вольере Московского зоопарка
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Панда Катюша в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 130 тысяч человек посетили Московский зоопарк на Неделе панд, которая прошла с 29 июля по 4 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"В Московском зоопарке масштабно отпраздновали дни рождения больших панд. Диндин и Жуи родились с разницей в один день, соответственно 30 и 31 июля. В этом году праздник, посвященный бамбуковым медведям, длился всю неделю. За это время зоопарк посетили более 130 тысяч человек", - рассказали в зоосаде.
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Московский зоопарк спас около ста животных в 2024 году
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В течение недели в зоопарке проходили экскурсии, квесты, лекции, творческие мастер-классы и беседы у вольера панд с кипером. Также гости написали свои поздравления для Жуи и Диндин на открытках.
"Для больших панд каждый день делали различные подарки из бамбука. Так, в сам день рождения Диндин, 30 июля, легендарной маме Катюши подготовили подарок, выполненный в стилистике сказки "Маша и три медведя". Для нее изготовили стол и стул из бамбука. Из бамбука вырезали даже сушки и самовар. Также для Диндин сделали ледяной торт, украшенный кусочками фруктов", - добавили в зоопарке.
Посетители также сделали для панды угощение, сложив в тканевый мешок любимые лакомства Диндин: ростки бамбука, овощи, фрукты и древесную стружку.
"Именинница с энтузиазмом продегустировала все угощения, включая новую "мебель" из бамбука", - подчеркнули в зоосаде.
Для самца Жуи 31 июля сотрудники зоопарка придумали подарок в стилистике сказки "По щучьему велению". Киперы изготовили печку из картона и бамбука, щуку из картона и Емелю, набитого стружкой. Также для Жуи приготовили ледяной торт, украшенный цифрой восемь изо льда, и его любимые угощения.
"На большую часть активностей Недели панд можно было попасть только по предварительной записи. В итоге списки желающих были переполнены уже в начале недели. В тематических лекциях, квестах и экскурсиях приняли участие более 600 энтузиастов", - заключили в пресс-службе.
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