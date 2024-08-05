https://ria.ru/20240805/zoopark-1964242301.html

В Московском зоопарке рассказали, как прошла Неделя панд

В Московском зоопарке рассказали, как прошла Неделя панд - РИА Новости, 05.08.2024

В Московском зоопарке рассказали, как прошла Неделя панд

Более 130 тысяч человек посетили Московский зоопарк на Неделе панд, которая прошла с 29 июля по 4 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:59

2024-08-05T17:59

2024-08-05T18:02

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 130 тысяч человек посетили Московский зоопарк на Неделе панд, которая прошла с 29 июля по 4 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "В Московском зоопарке масштабно отпраздновали дни рождения больших панд. Диндин и Жуи родились с разницей в один день, соответственно 30 и 31 июля. В этом году праздник, посвященный бамбуковым медведям, длился всю неделю. За это время зоопарк посетили более 130 тысяч человек", - рассказали в зоосаде. В течение недели в зоопарке проходили экскурсии, квесты, лекции, творческие мастер-классы и беседы у вольера панд с кипером. Также гости написали свои поздравления для Жуи и Диндин на открытках. "Для больших панд каждый день делали различные подарки из бамбука. Так, в сам день рождения Диндин, 30 июля, легендарной маме Катюши подготовили подарок, выполненный в стилистике сказки "Маша и три медведя". Для нее изготовили стол и стул из бамбука. Из бамбука вырезали даже сушки и самовар. Также для Диндин сделали ледяной торт, украшенный кусочками фруктов", - добавили в зоопарке. Посетители также сделали для панды угощение, сложив в тканевый мешок любимые лакомства Диндин: ростки бамбука, овощи, фрукты и древесную стружку. "Именинница с энтузиазмом продегустировала все угощения, включая новую "мебель" из бамбука", - подчеркнули в зоосаде. Для самца Жуи 31 июля сотрудники зоопарка придумали подарок в стилистике сказки "По щучьему велению". Киперы изготовили печку из картона и бамбука, щуку из картона и Емелю, набитого стружкой. Также для Жуи приготовили ледяной торт, украшенный цифрой восемь изо льда, и его любимые угощения. "На большую часть активностей Недели панд можно было попасть только по предварительной записи. В итоге списки желающих были переполнены уже в начале недели. В тематических лекциях, квестах и экскурсиях приняли участие более 600 энтузиастов", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240802/zoopark-1963732016.html

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День рождения панды Диндин в Московском зоопарке Диндин исполнилось 7 лет, а Жуи – 8. В этом году мы решили устроить отдельные праздники для каждой панды, и торжества продлятся целую неделю — с 29 июля по 4 августа. 2024-08-05T17:59 true PT0M52S

День рождения Жуи в Московском зоопарке Сегодня в зоопарке поздравляли нашего Жуи с Днем Рождения. Бамбуковому медведю, папе Катюши исполнилось 8 лет. 2024-08-05T17:59 true PT0M57S

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