https://ria.ru/20240805/zhara-1964051959.html

Современные волны жары уступают катастрофе 2010 года, заявил эксперт

Современные волны жары уступают катастрофе 2010 года, заявил эксперт - РИА Новости, 05.08.2024

Современные волны жары уступают катастрофе 2010 года, заявил эксперт

Говорить, что волны аномальной жары в мире происходят все чаще, затруднительно, до сих пор ничто не сравнится с катастрофами 2003 года в Западной Европе и 2010... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T03:20

2024-08-05T03:20

2024-08-05T03:20

западная европа

россия

в мире

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Говорить, что волны аномальной жары в мире происходят все чаще, затруднительно, до сих пор ничто не сравнится с катастрофами 2003 года в Западной Европе и 2010 года в России по последствиям и количеству жертв, заявил РИА Новости заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко. "В Западной Европе была сильнейшая аномальная жара летом 2003 года. По оценкам медиков, от жары погибло около 70 тысяч человек. Это была огромная катастрофа. Ничего похожего не было ни до, ни после. На втором месте в ряду таких событий стоит аномальная жара на европейской территории России летом 2010 года. По оценкам специалистов, тогда погибло 55 тысяч человек", - сказал Локощенко. По его словам, явления аномально высокой температуры в Западной Европе в 2003 году и на европейской части России в 2010 году "стоят совершенно особняком", и ни одна волна жары с тех пор "даже не приближалась" к ним по катастрофическим последствиям и числу погибших. "Говорить, что волны жары происходят все чаще и чаще затруднительно, потому что прошло 20 лет, и ничего похожего в Западной Европе не было. Были случаи аномальной жары, но они были не такими длительными и не такими сильными", - добавил климатолог.

https://ria.ru/20240728/nevrolog-1962452616.html

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западная европа

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западная европа, россия, в мире