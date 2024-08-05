Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 05.08.2024 (обновлено: 10:49 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964066220.html
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 05.08.2024
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
Он (Зеленский. — Прим. ред.) говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", — говорится в публикации. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T08:54
2024-08-05T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что соседние с Украиной страны боятся сбивать российские ракеты из-за возможной реакции Москвы, пишет издание "Страна.ua"."Он (Зеленский. — Прим. ред.) говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", — говорится в публикации. Зеленский добавил, что нужна коалиция стран, поскольку для одного государства это очень большая ответственность. Он утверждает, что Украина обсудит с соседними странами возможность сбития ими российских ракет над украинской территорией. Вместе с тем издание напомнило, что руководители ведущих стран НАТО (США, Германии и Британии), а также генсек альянса заявляли, что страны НАТО не будут сбивать российские ракеты, чтоб не становиться участниками конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.
https://ria.ru/20240512/ideya-1945455221.html
https://ria.ru/20240715/nato-1959679859.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, НАТО
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией

Зеленский заявил, что Запад боится сбивать ракеты ВС РФ из-за реакции Москвы

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что соседние с Украиной страны боятся сбивать российские ракеты из-за возможной реакции Москвы, пишет издание "Страна.ua".

"Он (Зеленский. — Прим. ред.) говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", — говорится в публикации.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В ФРГ раскритиковали идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО
12 мая, 20:42
Зеленский добавил, что нужна коалиция стран, поскольку для одного государства это очень большая ответственность.

Он утверждает, что Украина обсудит с соседними странами возможность сбития ими российских ракет над украинской территорией.

Вместе с тем издание напомнило, что руководители ведущих стран НАТО (США, Германии и Британии), а также генсек альянса заявляли, что страны НАТО не будут сбивать российские ракеты, чтоб не становиться участниками конфликта.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Столтенберг оценил предложение Польши сбивать ракеты над Украиной
15 июля, 06:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала