https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964066220.html

Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией

Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 05.08.2024

Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией

Он (Зеленский. — Прим. ред.) говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", — говорится в публикации. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T08:54

2024-08-05T08:54

2024-08-05T10:49

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

россия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что соседние с Украиной страны боятся сбивать российские ракеты из-за возможной реакции Москвы, пишет издание "Страна.ua"."Он (Зеленский. — Прим. ред.) говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", — говорится в публикации. Зеленский добавил, что нужна коалиция стран, поскольку для одного государства это очень большая ответственность. Он утверждает, что Украина обсудит с соседними странами возможность сбития ими российских ракет над украинской территорией. Вместе с тем издание напомнило, что руководители ведущих стран НАТО (США, Германии и Британии), а также генсек альянса заявляли, что страны НАТО не будут сбивать российские ракеты, чтоб не становиться участниками конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.

https://ria.ru/20240512/ideya-1945455221.html

https://ria.ru/20240715/nato-1959679859.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина, россия, нато