https://ria.ru/20240805/zapad-1964195381.html

"Продвинулись к Покровску": на Западе забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО

"Продвинулись к Покровску": на Западе забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 05.08.2024

"Продвинулись к Покровску": на Западе забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО

Украинская оборона разваливается в районе города Покровск (Красноармейск. — Прим. ред.) в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:33

2024-08-05T15:33

2024-08-05T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

покровск

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

германия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинская оборона разваливается в районе города Покровск (Красноармейск. — Прим. ред.) в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Украинский фронт в этом районе остается нестабильным и частично разваливается", — написал он.По словам журналиста, всего за неделю российские войска продвинулись на пять километров к Покровску, заняв населенный пункт Веселое.Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — село в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. В начале августа стало известно о том, что российские войска заняли село Веселое. Освобождение этих населенных пунктов даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.

https://ria.ru/20240805/nato-1964180884.html

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красноармейск

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украина

германия

россия

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в мире, покровск, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, германия, россия