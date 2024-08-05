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"Продвинулись к Покровску": на Западе забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО
"Продвинулись к Покровску": на Западе забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 05.08.2024
"Продвинулись к Покровску": на Западе забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО
Украинская оборона разваливается в районе города Покровск (Красноармейск. — Прим. ред.) в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:33
2024-08-05T15:33
2024-08-05T15:33
специальная военная операция на украине
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покровск
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинская оборона разваливается в районе города Покровск (Красноармейск. — Прим. ред.) в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Украинский фронт в этом районе остается нестабильным и частично разваливается", — написал он.По словам журналиста, всего за неделю российские войска продвинулись на пять километров к Покровску, заняв населенный пункт Веселое.Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — село в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. В начале августа стало известно о том, что российские войска заняли село Веселое. Освобождение этих населенных пунктов даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
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"Продвинулись к Покровску": на Западе забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО
Репке: в районе Покровска рушится украинская оборона