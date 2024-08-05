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Опубликованы новые кадры задержания Гершковича и Уилана - РИА Новости, 05.08.2024
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11:16 05.08.2024 (обновлено: 13:12 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/zaderzhanie-1964100725.html
Опубликованы новые кадры задержания Гершковича и Уилана
Опубликованы новые кадры задержания Гершковича и Уилана - РИА Новости, 05.08.2024
Опубликованы новые кадры задержания Гершковича и Уилана
Эван Гершкович был задержан в кафе в Екатеринбурге во время встречи с "анонимным контактом", Пол Уилан - в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при получении... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:16
2024-08-05T13:12
россия
екатеринбург
москва
пол уилан
эван гершкович
метрополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Эван Гершкович был задержан в кафе в Екатеринбурге во время встречи с "анонимным контактом", Пол Уилан - в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при получении флешки с секретными данными о сотрудниках ФСБ от его российского источника, соответствующие видеоролики опубликованы в Telegram-канале телеканала RT. Как уточняется в публикации, на встрече Гершковича и его информатора обсуждалась передача секретной информации о российском ВПК. На кадрах Гершкович сидит в кафе один, к нему подсаживается человек, они начинают разговор, американец параллельно ведет записи. В какой-то момент в заведение заходят силовики, хватают Гершковича и надевают на него наручники. Показаны также изъятые вещи задержанного: бумага, пишущие принадлежности, телефон. На записи разговора, опубликованной телеканалом, "анонимный контакт" просит Гершковича быть "очень аккуратным, потому что это секретная информация". Журналист уверяет его: "Мы не будем даже писать, что мы видели документы". Таким образом, по его словам, их "не подозревают в сборе, и никого не подозревают в сдаче". На видео задержания Уилана в ванную комнату в его номере заходит мужчина и после краткого диалога передает ему флешку. На следующих кадрах уже задержанный Уилан сидит на кровати в окружении силовиков, после чего его выводят из отеля. Журналист Wall Street Journal Гершкович и бывший американский морпех Уилан были приговорены в РФ к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Первого августа в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами НАТО они вернулись в США.
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россия, екатеринбург, москва, пол уилан, эван гершкович, метрополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, происшествия
Россия, Екатеринбург, Москва, Пол Уилан, Эван Гершкович, Метрополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Происшествия
Опубликованы новые кадры задержания Гершковича и Уилана

Появились новые кадры задержания журналиста Гершковича и морпеха Уилана

© RT на русском/TelegramКадр видео задержания Эвана Гершковича, опубликованного RT
Кадр видео задержания Эвана Гершковича, опубликованного RT - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© RT на русском/Telegram
Кадр видео задержания Эвана Гершковича, опубликованного RT
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Эван Гершкович был задержан в кафе в Екатеринбурге во время встречи с "анонимным контактом", Пол Уилан - в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при получении флешки с секретными данными о сотрудниках ФСБ от его российского источника, соответствующие видеоролики опубликованы в Telegram-канале телеканала RT.
Как уточняется в публикации, на встрече Гершковича и его информатора обсуждалась передача секретной информации о российском ВПК.
На кадрах Гершкович сидит в кафе один, к нему подсаживается человек, они начинают разговор, американец параллельно ведет записи. В какой-то момент в заведение заходят силовики, хватают Гершковича и надевают на него наручники. Показаны также изъятые вещи задержанного: бумага, пишущие принадлежности, телефон.
На записи разговора, опубликованной телеканалом, "анонимный контакт" просит Гершковича быть "очень аккуратным, потому что это секретная информация". Журналист уверяет его: "Мы не будем даже писать, что мы видели документы". Таким образом, по его словам, их "не подозревают в сборе, и никого не подозревают в сдаче".
На видео задержания Уилана в ванную комнату в его номере заходит мужчина и после краткого диалога передает ему флешку. На следующих кадрах уже задержанный Уилан сидит на кровати в окружении силовиков, после чего его выводят из отеля.
Журналист Wall Street Journal Гершкович и бывший американский морпех Уилан были приговорены в РФ к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Первого августа в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами НАТО они вернулись в США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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РоссияЕкатеринбургМоскваПол УиланЭван ГершковичМетропольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОПроисшествия
 
 
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