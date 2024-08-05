https://ria.ru/20240805/zaderzhanie-1964100725.html

Опубликованы новые кадры задержания Гершковича и Уилана

Опубликованы новые кадры задержания Гершковича и Уилана - РИА Новости, 05.08.2024

Опубликованы новые кадры задержания Гершковича и Уилана

Эван Гершкович был задержан в кафе в Екатеринбурге во время встречи с "анонимным контактом", Пол Уилан - в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при получении... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:16

2024-08-05T11:16

2024-08-05T13:12

россия

екатеринбург

москва

пол уилан

эван гершкович

метрополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Эван Гершкович был задержан в кафе в Екатеринбурге во время встречи с "анонимным контактом", Пол Уилан - в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при получении флешки с секретными данными о сотрудниках ФСБ от его российского источника, соответствующие видеоролики опубликованы в Telegram-канале телеканала RT. Как уточняется в публикации, на встрече Гершковича и его информатора обсуждалась передача секретной информации о российском ВПК. На кадрах Гершкович сидит в кафе один, к нему подсаживается человек, они начинают разговор, американец параллельно ведет записи. В какой-то момент в заведение заходят силовики, хватают Гершковича и надевают на него наручники. Показаны также изъятые вещи задержанного: бумага, пишущие принадлежности, телефон. На записи разговора, опубликованной телеканалом, "анонимный контакт" просит Гершковича быть "очень аккуратным, потому что это секретная информация". Журналист уверяет его: "Мы не будем даже писать, что мы видели документы". Таким образом, по его словам, их "не подозревают в сборе, и никого не подозревают в сдаче". На видео задержания Уилана в ванную комнату в его номере заходит мужчина и после краткого диалога передает ему флешку. На следующих кадрах уже задержанный Уилан сидит на кровати в окружении силовиков, после чего его выводят из отеля. Журналист Wall Street Journal Гершкович и бывший американский морпех Уилан были приговорены в РФ к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Первого августа в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами НАТО они вернулись в США.

https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html

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россия, екатеринбург, москва, пол уилан, эван гершкович, метрополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, происшествия