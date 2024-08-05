https://ria.ru/20240805/wildberries-1964065800.html
Wildberries официально объединилась с Russ
Wildberries официально объединилась с Russ - РИА Новости, 05.08.2024
Wildberries официально объединилась с Russ
Маркеплейс Wildberries завершил объединение с крупнейшим оператором наружной рекламы в России группой Russ в ООО "РВБ", следует из сообщения пресс-службы... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T08:50
2024-08-05T08:50
2024-08-05T12:00
экономика
россия
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ситуация вокруг wildberries
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Маркеплейс Wildberries завершил объединение с крупнейшим оператором наружной рекламы в России группой Russ в ООО "РВБ", следует из сообщения пресс-службы Wildberries. "ООО "РВБ" приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз". Изменения вступили в силу в офертах 5 августа", — говорится в релизе. В компании уточнили, что заранее оповестили партнеров и клиентов о смене юридического лица. В ежедневной работе Wildberries ничего не изменилось — все услуги доставки, хранения и выдачи заказов выполняются в обычном режиме, подчеркивается в сообщении. Wildberries и группа Russ учредили ООО "РВБ" в начале июля. В нем 65 процентов принадлежит маркетплейсу, а 35 процентов — компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Ее генеральный директор Роберт Мирзоян выступает и как исполнительный директор группы Russ.
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экономика, россия, wildberries, ситуация вокруг wildberries
Экономика, Россия, Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries
Wildberries официально объединилась с Russ
Маркетплейс Wildberries объединился с Russ в ООО "РВБ"
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Маркеплейс Wildberries завершил объединение с крупнейшим оператором наружной рекламы в России группой Russ в ООО "РВБ", следует из сообщения пресс-службы Wildberries.
«
"ООО "РВБ" приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз". Изменения вступили в силу в офертах 5 августа", — говорится в релизе.
В компании уточнили, что заранее оповестили партнеров и клиентов о смене юридического лица. В ежедневной работе Wildberries ничего не изменилось — все услуги доставки, хранения и выдачи заказов выполняются в обычном режиме, подчеркивается в сообщении.
Wildberries и группа Russ учредили ООО "РВБ" в начале июля. В нем 65 процентов принадлежит маркетплейсу, а 35 процентов — компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Ее генеральный директор Роберт Мирзоян выступает и как исполнительный директор группы Russ.