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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 05.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прогремели в Конотопе Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинские издание "Страна". РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T23:16

2024-08-05T23:16

2024-08-05T23:24

специальная военная операция на украине

сумская область

конотоп

в мире

киев

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Конотопе Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинские издание "Страна"."Также сообщают о взрывах в Конотопе Сумской области", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве в 12 областях Украины звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

сумская область

конотоп

киев

украина

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сумская область, конотоп, в мире, киев, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины