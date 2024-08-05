https://ria.ru/20240805/vzryv-1964283806.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 06.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает агентство УНИАН в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-05T23:03

2024-08-05T23:03

2024-08-06T00:28

в мире

киев

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

вооруженные силы украины

конотоп

сумская область

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает агентство УНИАН в Telegram-канале."Мощнейший звук взрыва слышен во всем Киеве", — говорится в посте.Позднее УНИАН и телеканал "Общественное" сообщили о повторных взрывах в украинской столице.Кроме того, как пишет издание "Страна.ua", взрывы также прогремели в Конотопе Сумской области.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и 12 областях Украины звучит воздушная тревога.В ответ на практически ежедневные атаки противника на гражданские объекты российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи постсоветской республики.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240804/kiev-1963919959.html

https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964218328.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, киев, дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины, конотоп, сумская область