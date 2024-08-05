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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 06.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает агентство УНИАН в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-05T23:03
2024-08-05T23:03
2024-08-06T00:28
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дмитрий песков
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает агентство УНИАН в Telegram-канале."Мощнейший звук взрыва слышен во всем Киеве", — говорится в посте.Позднее УНИАН и телеканал "Общественное" сообщили о повторных взрывах в украинской столице.Кроме того, как пишет издание "Страна.ua", взрывы также прогремели в Конотопе Сумской области.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и 12 областях Украины звучит воздушная тревога.В ответ на практически ежедневные атаки противника на гражданские объекты российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи постсоветской республики.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
УНИАН: в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги