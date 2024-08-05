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Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова
Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова - РИА Новости, 05.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова
Взрыв прогремел в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T01:07
2024-08-05T01:07
2024-08-05T01:07
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена с 22.44 мск воскресенья. После этого уже сообщалось о серии взрывов в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964035653.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова
"Общественное": в пригороде Харькова прогремел взрыв, объявлена тревога