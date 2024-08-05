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Вологодские власти увеличили размер выплаты на газификацию жилого дома
Вологодские власти увеличили размер выплаты на газификацию жилого дома - РИА Новости, 05.08.2024
Вологодские власти увеличили размер выплаты на газификацию жилого дома
До 150 тысяч рублей увеличен размер выплаты на газификацию жилого дома в Вологодской области; ранее максимальный размер материальной помощи составлял 100 тысяч... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:26
2024-08-05T18:26
2024-08-05T18:26
вологодская область
жилье
георгий филимонов
газификация
социальные выплаты
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. До 150 тысяч рублей увеличен размер выплаты на газификацию жилого дома в Вологодской области; ранее максимальный размер материальной помощи составлял 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Выплата является целевой, потратить ее можно на оплату работ по газификации жилого дома и на приобретение газового оборудования. В этом году мы приняли решение увеличить её до 150 тысяч рублей. Льготные категории граждан могут получить компенсацию в упрощенном порядке – независимо от доходов семьи и количества жилых помещений", – привели в пресс-службе слова врио губернатора Георгия Филимонова. В частности, на особых условиях материальную помощь предоставляют многодетным и малоимущим семьям, инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий. Гражданам, которые не относятся к этим категориям, материальная помощь предоставляется в случае, если газифицируемое жилое помещение является для них единственным. При этом потребуется подтвердить доходы за три месяца, предшествующих одному месяцу перед месяцем обращения. Для получения материальной помощи необходимо подготовить договор на строительно-монтажные работы по газификации жилья и копию акта о подключении к сетям газораспределения (в случае, если работы по газификации уже произведены), добавили в пресс-службе. Там напомнили, что получить подробную информацию о выплате можно в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, георгий филимонов, газификация, социальные выплаты
Вологодская область, Жилье, Георгий Филимонов, газификация, Социальные выплаты
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. До 150 тысяч рублей увеличен размер выплаты на газификацию жилого дома в Вологодской области; ранее максимальный размер материальной помощи составлял 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Выплата является целевой, потратить ее можно на оплату работ по газификации жилого дома и на приобретение газового оборудования. В этом году мы приняли решение увеличить её до 150 тысяч рублей. Льготные категории граждан могут получить компенсацию в упрощенном порядке – независимо от доходов семьи и количества жилых помещений", – привели в пресс-службе слова врио губернатора Георгия Филимонова
.
В частности, на особых условиях материальную помощь предоставляют многодетным и малоимущим семьям, инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий.
Гражданам, которые не относятся к этим категориям, материальная помощь предоставляется в случае, если газифицируемое жилое помещение является для них единственным. При этом потребуется подтвердить доходы за три месяца, предшествующих одному месяцу перед месяцем обращения.
Для получения материальной помощи необходимо подготовить договор на строительно-монтажные работы по газификации жилья и копию акта о подключении к сетям газораспределения (в случае, если работы по газификации уже произведены), добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что получить подробную информацию о выплате можно в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства.