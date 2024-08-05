https://ria.ru/20240805/vyplata-1964272957.html

Сотрудникам СК, пострадавшим в зоне СВО, выплатят по три миллиона рублей

Сотрудникам СК, пострадавшим в зоне СВО, выплатят по три миллиона рублей - РИА Новости, 05.08.2024

Сотрудникам СК, пострадавшим в зоне СВО, выплатят по три миллиона рублей

Президент РФ Владимир Путин ввел единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета России, получивших увечья во время... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T20:58

2024-08-05T20:58

2024-08-05T20:59

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ввел единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета России, получивших увечья во время службы в новых регионах в период специальной военной операции. Соответствующий указ президента опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить, что... сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, имеющим специальные звания (замещающим должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий), выполняющим (выполнявшим) возложенные на них задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции и получившим увечье (ранение, травму, контузию) при их выполнении, осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн. рублей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240805/vyplata-1964271326.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), общество