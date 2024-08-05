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Сотрудникам СК, пострадавшим в зоне СВО, выплатят по три миллиона рублей - РИА Новости, 05.08.2024
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20:58 05.08.2024 (обновлено: 20:59 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/vyplata-1964272957.html
Сотрудникам СК, пострадавшим в зоне СВО, выплатят по три миллиона рублей
Сотрудникам СК, пострадавшим в зоне СВО, выплатят по три миллиона рублей - РИА Новости, 05.08.2024
Сотрудникам СК, пострадавшим в зоне СВО, выплатят по три миллиона рублей
Президент РФ Владимир Путин ввел единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета России, получивших увечья во время... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:58
2024-08-05T20:59
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ввел единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета России, получивших увечья во время службы в новых регионах в период специальной военной операции. Соответствующий указ президента опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить, что... сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, имеющим специальные звания (замещающим должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий), выполняющим (выполнявшим) возложенные на них задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции и получившим увечье (ранение, травму, контузию) при их выполнении, осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн. рублей", - говорится в документе.
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Сотрудникам СК, пострадавшим в зоне СВО, выплатят по три миллиона рублей

Путин ввел выплату 3 млн рублей для сотрудников СК, пострадавших в зоне СВО

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ввел единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета России, получивших увечья во время службы в новых регионах в период специальной военной операции.
Соответствующий указ президента опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что... сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, имеющим специальные звания (замещающим должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий), выполняющим (выполнявшим) возложенные на них задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции и получившим увечье (ранение, травму, контузию) при их выполнении, осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн. рублей", - говорится в документе.
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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