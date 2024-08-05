https://ria.ru/20240805/vyplata-1964271326.html

Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят пять миллионов рублей

Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят пять миллионов рублей - РИА Новости, 05.08.2024

Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят пять миллионов рублей

Семьи сотрудников Следственного комитета, погибших в зоне спецоперации, получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей, следует из указа... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T20:48

2024-08-05T20:48

2024-08-05T21:49

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Семьи сотрудников Следственного комитета, погибших в зоне спецоперации, получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Речь идет о родственниках сотрудников СК, выполнявших поставленные задачи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и на территории Украины в период проведения специальной военной операции.Согласно документу, это также касается случаев, когда человек умер в течение года после увольнения, а причиной смерти стали увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученные во время службы.Выплату смогут получить:Указ вступает в силу с 5 августа этого года и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022-го.

https://ria.ru/20240805/vyplata-1964272957.html

https://ria.ru/20240802/vyplaty-1963792846.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин