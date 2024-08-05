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Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят пять миллионов рублей - РИА Новости, 05.08.2024
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20:48 05.08.2024 (обновлено: 21:49 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/vyplata-1964271326.html
Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят пять миллионов рублей
Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят пять миллионов рублей - РИА Новости, 05.08.2024
Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят пять миллионов рублей
Семьи сотрудников Следственного комитета, погибших в зоне спецоперации, получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей, следует из указа... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:48
2024-08-05T21:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Семьи сотрудников Следственного комитета, погибших в зоне спецоперации, получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Речь идет о родственниках сотрудников СК, выполнявших поставленные задачи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и на территории Украины в период проведения специальной военной операции.Согласно документу, это также касается случаев, когда человек умер в течение года после увольнения, а причиной смерти стали увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученные во время службы.Выплату смогут получить:Указ вступает в силу с 5 августа этого года и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022-го.
https://ria.ru/20240805/vyplata-1964272957.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят пять миллионов рублей

Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, единовременно выплатят 5 млн рублей

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Семьи сотрудников Следственного комитета, погибших в зоне спецоперации, получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет о родственниках сотрудников СК, выполнявших поставленные задачи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и на территории Украины в период проведения специальной военной операции.
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Согласно документу, это также касается случаев, когда человек умер в течение года после увольнения, а причиной смерти стали увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученные во время службы.
Выплату смогут получить:
  • супруг или супруга должностного лица, погибшего при выполнении задач в зоне СВО;
  • его родители и несовершеннолетние дети;
  • дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетнего возраста;
  • дети до 23 лет, очно обучающиеся в образовательных организациях;
  • лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего);
  • лица, которые фактически воспитывали и содержали погибшего (умершего) в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.
Указ вступает в силу с 5 августа этого года и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022-го.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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